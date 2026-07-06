Его ищут все: неожиданный цвет маникюра стал хитом лета

Зеленый лак для ногтей может показаться не самым очевидным выбором для модного маникюра лета 2026 года. Однако эксперты в области красоты называют его самым стильным, особенно если вы выберете один конкретный оттенок.

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Уже некоторое время мы видим в трендах мятный или шалфейный зеленый цвет. Но в этом сезоне их обогнал нежный и деликатный фисташковый. Как пишет издание Who What Wear, платформа Fresha подсчитала, что количество поисковых запросов по этому кремовому желто-зеленому цвету выросло на 171%.

И это вполне логично. Фисташка сейчас повсюду. Например, духи с ноткой фисташки – это буквально главные ароматы сезона. Их стали искать еще чаще. Количество запросов на эту солоноватую, кремовую и слегка сладкую ноту в ароматах подскочило аж на 852%. Похоже, интернет по-прежнему в восторге от гурманских бьюти-трендов. А что может быть лучше, чем сочетать фисташку в аромате с фисташковым цветом на ногтях?

В этом сезоне соответствующие цвета можно найти в коллекциях лаков большинства популярных брендов. А с точки зрения дизайна этот нежный оттенок наносят как самостоятельно, так и используют во френчах или комбинируют с росписью. Например, с леопардовым принтом.

Ранее OBOZ.UA публиковал топ-идей для солнечно-желтого маникюра.

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