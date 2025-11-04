Эффект подтяжки лица: почему стрижка китти разрывает тренды и как ее сделать

В мире бьюти-трендов появился новый фаворит – стрижка "китти" (kitty cut). Она уже успела покорить знаменитостей и соцсети, ведь создает эффект мягкой подтяжки лица без всяких косметических процедур.

Эта нежная, женственная и универсальная стрижка стала настоящим хитом сезона и, похоже, не собирается сдавать позиции. Детали рассказало издание Mirror.

Что такое стрижка "китти"

"Китти" – это мягкая многослойная стрижка средней или длинной длины, которая создает иллюзию лифтинга лица благодаря правильному расположению прядей.

Она обрамляет лицо, подчеркивает скулы, открывает линию подбородка и делает черты более мягкими.

Эффект напоминает легкую подтяжку – щеки будто приподнимаются, взгляд открывается, а силуэт лица становится более выразительным. При этом волосы выглядят естественно и объемно, без резких переходов или чрезмерного текстурирования.

Чем отличается от других трендов

Если в прошлом году в центре внимания была дерзкая "волчья" стрижка (wolf cut) с рваными слоями и динамичной текстурой, то "китти" – ее элегантная, спокойная альтернатива. Здесь главное не бунтарство, а изящество: плавный переход слоев и деликатный объем в зоне лица.

Эксперт Milk & Blush Николь Петти объяснила, что название происходит не от формы, а от кошачьей грации.

"Эта стрижка создает нежность, утонченность и легкую хищность, но без агрессии. Она подходит почти всем типам волос и растет красиво, без резких контрастов", – отмечает она.

Кому подходит "китти"

Стрижка универсальна и подходит практически всем:

обладательницам прямых прядей – придает объем и блеск;

тем, кто имеет волнистые или вьющиеся волосы – придает форму и естественное движение;

идеальна для тех, кто отращивает curtain bangs (удлиненное каре с прядями у лица): слои сливаются плавно, не образуя "ступенек".

Кроме того, "китти" удобна в носке – даже когда волосы отрастают, форма не теряет гармонии.

Как уложить стрижку "китти"

Еще один плюс – минимум усилий в уходе. Во время сушки достаточно нескольких движений круглой щеткой, чтобы приподнять слои у лица.

Для более мягкой текстуры можно добавить легкие волны. Капля масла или блеск-сыворотки сделает кончики гладкими, а спрей для объема – придаст легкий подъем у корней.

Результат – объемная, но естественная прическа, которая подчеркивает черты лица и выглядит дорого даже без сложной укладки.

Почему "китти" – главный тренд сезона

Стрижка "китти" – это ответ на современный запрос красоты: меньше вмешательств, больше естественности. Она дарит эффект лифтинга, подходит любому типу волос и возрасту и выглядит дорого без чрезмерных усилий.

