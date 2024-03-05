В сентябре вы их увидите повсюду: 5 аксессуаров для волос, которые вот-вот ворвутся в моду

Недели моды в Нью-Йорке, Милане, Париже и Лондоне уже заявили о предстоящих трендах осени/зимы 2024 года, поэтому у вас будет около шести месяцев, чтобы определиться со стилем прически на холодные сезоны. Впрочем, никто не запрещает использовать эти простые аксессуары для волос уже сейчас.

Нынешние тренды не имеют конкретной формы. Окончательный выбор – пучок, распущенные волосы или косы – за вами. Как утверждает Glamour, любую прическу можно дополнить красивыми аксессуарами, о которых успели заявить на подиумах стилисты.

1. Заколки

Объемный пучок, украшенный мелкими шпильками – отличный выбор поднятой прически. Например, для показа Alice + Olivia выбрали розовые жемчужины.

2. Наращенные локоны

Имитация мокрых волос возможно не является самым удачным выбором для повседневной носки, но самое интересное у Collina Strada стала не столько гелевая текстура, сколько прядки наращенных волос, которые контрастируют с основным цветом. Чтобы не добавлять ненатуральные локоны, можно использовать цветной мел.

3. Бантики

Этот ми-ми-ми тренд будет длиться весь 2024 год. Поэтому, чтобы придать образу максимальной нежности и хрупкости, бантики – идеальный вариант для этого.

4. Повязки

У Connor Ives и SVRC эластичные черные повязки украшали волосы модели. Этот тренд 80-х снова возвращается в моду и уже получил признание среди звезд.

5. Платки

Этот аксессуар очень практичный, ведь с ним запросто скрыть отросшие корни и несвоевременно вымытую голову. В стиле 60-х на подиуме Anna Sui модели появились в шелковых платках с узорами.

Ранее OBOZ.UA писал о семи прическах, которые доминируют в трендах 2024 года. Эти тенденции можно легко выполнить и они не требуют многих усилий для создания.

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