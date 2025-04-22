Дженнифер Лопес возродила тренд на гламурный маникюр. Фото

Гламур снова возвращается в моду – по крайней мере, для поклонников Дженнифер Лопес. На Пасху певица продемонстрировала умение совмещать праздничную легкость и эстетику высокой моды. Поделившись серией снимков в социальных сетях, Джей Ло не только очаровала своим образом "Happy Easter", но и стала законодательницей тренда маникюра.

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Это пример того, как даже мельчайшая деталь может создать акцент всему образу. Детали рассказало издание Уahoo.

Новая интерпретация старого тренда

На фото, что быстро разлетелось в сети, Дженнифер демонстрирует ногти средней длины, идеально овальной формы, покрытые полупрозрачным розовым лаком. Вместо классического френча по краям блестят мелкие кристаллы, изложенные в форме корон. Без лишних рисунков, без перегрузки деталями – лишь тонкое сияние, позволяющее кристаллам занять главную роль в композиции.

Классическая база

Классическая база в оттенке нежного розового – тренд весны-2025. Такой цвет подходит к любому тону кожи и позволяет акцентам звучать еще ярче. Маникюр Джей Ло сдержан и универсален, он подойдет и к праздничным образам, и к обыденным выходам.

Как повторить образ дома

Самое важное – размещение стразов. Для домашнего повторения образа понадобится набор миниатюрных кристаллов (разной формы и размера), специальный клей и аппликатор. Наборы с такими элементами доступны во многих интернет магазинах, часто со всем необходимым для точного нанесения. Наилучший эффект дают круглые или каплевидные камешки, имитирующие очертания короны на кончике ногтя.

Финальный штрих – закрепление прозрачным топом, который не только продлит стойкость покрытия, но и придаст блеска.

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