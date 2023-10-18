Дженнифер Лопес появилась на публике с 'маникюром без маникюра': что это такое и почему он никогда не выйдет из моды

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в очередной раз задала тренд в бьюти-сфере. В этот раз активно обсуждают маникюр звезды, который она продемонстрировала на гламурной вечеринке в Беверли Хиллс.

54-летняя знаменитость выбрала вечернее платье в пол, массивные украшения и яркий макияж, а вот ногти оставила "голыми". Редакторы Vogue пообщались с нейл-мастером артистки, который и сделал для нее "маникюр без маникюра" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Эри Ишизу использовала для маникюра Лопес всего один тонкий слой прозрачного нюдового лака. Несмотря на то, что покрытие на пластине было, его трудно разглядеть на фото, опубликованных в Instagram.

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"Мы хотели сделать чистый, естественный маникюр, который дополнял бы украшения Скиапарелли", – рассказала она Vogue.

Лопес не спилила длину, а оставила длинные ногти миндальной формы. Кончики были прозрачнее, а все ногти сияли здоровьем и красотой. Именно такого эффекта позволяет достичь слой блестящего покрытия без какого-либо цвета.

Добавим, что отсутствие заметного покрытия на ногтях стало особенно популярным в конце 2021 года. Естественный, стильный, сдержанный и универсальный дизайн полюбили знаменитые модели и голливудские звезды, стремящиеся не отвлекать внимание от нарядов или украшений.

Подобные простые идеи никогда не выходят из моды. Их всегда будут выбирать красотки, которым надоели яркие цвета или пестрые дизайны.

Также OBOZ.UA писал, что в этом году особую популярность приобрел "продуктовый" дизайн. Маникюр "кокосовое молоко" стал новым хитом. Сейчас этот дизайн активно собирает просмотры в TikTok и за его пределами.

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