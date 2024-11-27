Джениффер Лопес показала стильную альтернативу шапке на зиму: она спасет скучные образы. Фото

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на публике в красивой черной шляпе. Таким образом, знаменитость задала тренд на стильный головной убор, который довершит любой образ и станет прекрасной альтернативой шапкам.

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На сайте Allure рассказали, что шляпы будут неотъемлемой частью гардероба в 2024-2025 годах. Трендовый аксессуар не только согреет зимой, но и придаст элегантности.

Джениффер Лопес любит разные шляпы и неоднократно появилась в них на публике. Осенью 2024 года певица посетила мероприятие, посвященное ее новому фильму "Неудержимые". Изюминкой образа знаменитости стал именно головной убор от бренда Dior.

Стильный аксессуар был гармонично скомбинирован с белоснежным пальто. Под низ знаменитость надела кашемировую водолазку темного оттенка и дополнила аутфит стильной сумкой. Прическу Джей Ло выбрала сдержанную – туго завязанные волосы.

Шляпа является прекрасной альтернативой шапкам, которые часто могут испортить укладку. Кроме этого, ее поля лучше защищают макияж от ветра и осадков зимой.

К трендовому головному убору подойдут плащ, пальто, деловой костюм и разные платья. Очень важно не перегружать образ яркими аксессуарами и украшениями, чтобы сохранить элегантность.

Ранее OBOZ.UA писал о четырех головных уборах, которые будут в тренде в этом сезоне.

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