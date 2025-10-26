Думают, что выглядят моложе: какие ошибки в макияже делают почти все женщины за 50

Желание выглядеть моложе – вполне естественное. Борьба за вечную молодость часто начинается с кисточки для макияжа. Новый тональный крем обещает "мгновенное омоложение", а модный консилер – сияние без морщин. Однако результат часто оказывается противоположным. Вместо свежести – усталое выражение, вместо нежного света – слой косметики, подчеркивающий каждую морщинку.

Видео дня

Бьюти-эксперты отмечают: главная ошибка – стремление "скрыть" возраст, тогда как современный макияж должен не маскировать, а осветлять. Молодость на лице – это не толстый слой пудры, а правильное отражение света, мягкость линий и естественная текстура кожи.

Чрезмерная матовость

Когда-то матовый финиш считался эталоном ухоженного макияжа. Но после 50 лет "перепудренное" лицо делает кожу тусклой, а мелкие морщинки – глубже. Свет больше не отражается от кожи, и лицо теряет объем.

Решение простое: меньше пудры – больше баланса. Увлажнение, тональный крем только в нужных зонах, немного естественного блеска на скулах, висках и губах – именно эта игра света создает эффект живой, ухоженной кожи.

Предварительный этап перед нанесением тонального

Ни один тональный крем не замаскирует сухость или неровность, если не подготовить кожу. Часто мы пытаемся "добавить покрытие", когда проблема – не в косметике, а в недостатке влаги.

Нужно потратить две минуты: освежить лицо, нанести сыворотку и крем. На увлажненной коже любой макияж будет выглядеть вдвое естественнее.

Избыток консилера под глазами

Многие женщины наносят густой светлый консилер, чтобы "убрать синяки", а потом щедро припудривают его. В результате – сухость, складки и тяжелый взгляд. Темные линии под глазами исчезают, но взамен появляется другая проблема: уставшее выражение лица.

Правильное решение – минимализм. Немного корректора персикового или бежевого оттенка только во внутреннем уголке глаза, капля легкого консилера – и все.

Неправильные брови

Брови – архитектура лица. Слишком темные или плотно закрашенные создают жесткое выражение.

Нужен золотой баланс: мягко заполнить лишь те участки, где не хватает волосков, и немного расчесать щеточкой. Лучше, чтобы брови были на полтона светлее цвета волос – это смягчает черты и омолаживает.

Слишком низкое расположение румян и бронзера

Многие наносят румяна просто на "яблоки щек" или бронзер под кость. Это классика, но после 50 она работает против вас: такой макияж опускает черты лица.

Ключ к свежему виду – поднять цвет выше. Румяна должны начинаться на верхней части скулы и растушевываться к виску. Это создает эффект лифтинга без филлеров. А бронзер – только там, где касается солнце: верх лба, скулы, линия челюсти.

Старые тени и неудачные оттенки

Любимые цвета с двадцати лет не всегда работают спустя десятилетия. Серебристые или фиолетовые тени могут подчеркнуть неровность век, а слишком блестящие – сделать текстуру кожи более заметной.

Лучше выбирать сатиновые или перламутровые тени средней интенсивности – они дают мягкий свет, а не блеск. Подыграйте собственному подтону кожи: теплым – карамель, бронза, персик; холодным – сливовый, серо-коричневый, розово-бежевый.

Слишком темная или сухая помада

Глубокие бордовые или коричневые оттенки могут сделать губы более узкими, а лицо – более строгим. А полное отсутствие цвета или блеска, наоборот, "стирание" губ, добавляет лет.

Секрет – в мягкой, увлажненной текстуре. Более светлые натуральные оттенки розового, персикового или ягодного, немного блеска или бальзама – и губы выглядят свежими, объемными, молодыми. Тонкая линия контурного карандаша под цвет кожи губ поможет сохранить четкость, не добавляя жесткости.

OBOZ.UA также предлагает советы по нанесению тонального крема.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.