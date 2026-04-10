Добавляют объем и молодость: как сделать модные ягодные губы

В мире макияжа появился новый тренд – так называемые "ягодные губы" с размытым эффектом. Этот стиль быстро набирает популярность в соцсетях и на подиумах, вытесняя четкие контуры и агрессивный карандаш.

Видео дня

Главная идея – создать естественный, будто слегка растушеванный оттенок, который выглядит непринужденно. Такой макияж подходит для любого возраста и добавляет лицу свежести. Эффект достигается благодаря особой технике нанесения и правильно подобранным оттенкам.

Тренд "ягодные губы"

Новый тренд базируется на сочетании насыщенных ягодных оттенков с мягким, размытым финишем. Вместо четко очерченных линий цвет концентрируется в центре губ и плавно растушевывается к краям. Это создает эффект естественного румянца и легкой небрежности.

Такая техника визуально добавляет объема благодаря игре света и тени. Более темный центр создает глубину, а мягкие края – иллюзию более пухлых губ. К тому же отсутствие резких контуров делает образ более нежным и молодежным.

Популярность этого стиля объясняется его универсальностью. Он подходит как для ежедневного макияжа, так и для вечернего образа, а также хорошо смотрится на губах разной формы.

Как создать ягодные губы

Чтобы достичь модного эффекта, важно правильно подготовить губы. Сначала стоит нанести увлажняющий бальзам, который сделает кожу гладкой и поможет равномерно распределить цвет.

Далее помаду или блеск наносят в центр губ. Именно здесь должен быть самый интенсивный оттенок. После этого цвет аккуратно растушевывают пальцем или кистью по направлению к краям, избегая четких линий.

При желании можно слегка промокнуть губы салфеткой для более естественного эффекта. Финиш выбирают в зависимости от настроения – матовый выглядит более трендово, а легкий блеск добавляет дополнительного объема.

Главный секрет – не стремиться к идеальной точности. Легкая небрежность и естественность являются ключом к созданию актуального образа, который подчеркивает красоту без лишних усилий.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.