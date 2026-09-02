Беспроигрышные варианты: какие свадебные прически сейчас в тренде

Свадебная прическа уже давно перестала быть исключительно сложной конструкцией с большим количеством шпилек и лака. Современные тренды делают ставку на естественность, блеск, текстуру и легкую небрежность, благодаря чему укладка выглядит актуально и в то же время торжественно.

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Среди популярных вариантов можно найти решения как для длинных, так и для коротких волос, а также для обладательниц прямой или вьющейся текстуры. Стилисты рассказали InStyle, какие прически стоит рассмотреть для свадьбы, чтобы образ оставался красивым в течение всего дня.

Небрежный пучок

Небрежный пучок остается одним из самых универсальных вариантов для праздничного образа. В то же время его не стоит путать с обычной домашней или спортивной прической: современная версия имеет продуманный вид и лишь имитирует непринужденность.

Для укладки волос сначала можно использовать небольшое количество воска, распределив его по прядям пальцами или щеткой. Затем волосы собирают на затылке, формируют хвост и закрепляют резинкой. Хвост делят на несколько частей, скручивают их и фиксируют шпильками, оставляя отдельные пряди немного свободными. Именно небольшие асимметрии и неидеальность придают такой прическе современный вид.

Гладкий боб

Обладательницам коротких волос вовсе не обязательно отказываться от элегантных праздничных укладок. Гладкий боб с зачесанными назад волосами особенно хорошо подчеркивает шею и линию декольте, поэтому станет удачным выбором для платья с открытыми плечами.

Чтобы повторить такой образ, волосы разделяют на секции, наносят гель или воск и аккуратно зачесывают назад. Расческа с широкими зубцами поможет оставить на поверхности тонкие текстурированные линии, которые сделают укладку более интересной. Завершить образ можно лаком сильной фиксации и средством для блеска.

Заплетенный пучок

Плетеный пучок сочетает в себе сдержанность и праздничную элегантность, а также хорошо подходит для свадеб в теплое время года. Он убирает волосы с шеи и в то же время остается достаточно изящным для торжественного мероприятия.

Для более гладкого результата волосы сначала зачесывают назад, используя воск или другое средство для фиксации. После этого формируют хвост, заплетают его по всей длине и закрепляют кончик. Косу оборачивают вокруг основания хвоста, образуя пучок, и фиксируют заколками. Лак поможет сохранить форму на протяжении всего праздника.

Растрепанные кудри

Обладательницам вьющихся волос необязательно выпрямлять пряди ради праздничного образа. Наоборот, естественная текстура сегодня остается важной частью актуальных тенденций, а слегка растрепанные локоны помогают создать романтичный и непринужденный образ.

Чтобы подчеркнуть локоны и придать им объем, можно использовать специальную пудру для укладки. Небольшое количество средства наносят у корней и легкими движениями втирают пальцами. Остатки распределяют по длине, чтобы усилить текстуру, сохранить форму локонов и обеспечить необходимую фиксацию.

Голливудские волны

Для торжественной свадьбы, особенно с вечерним дресс-кодом, беспроигрышным решением остаются классические голливудские волны. Гладкие, блестящие и четко сформированные локоны придают образу гламурности и хорошо сочетаются с элегантными платьями.

Результат в значительной степени зависит от подготовки волос. После мытья средства для объема можно нанести у корней, а кондиционер – преимущественно на кончики. Высушенные волосы накручивают на плойку примерно одного диаметра, формируя все локоны в одном направлении. После остывания их осторожно расчесывают, чтобы получить мягкие волны, а затем закрепляют лаком.

Зачесанные за уши волосы

Лаконичная прическа с заправленными за уши волосами особенно практична для летней свадьбы под открытым небом. Она помогает убрать пряди с лица и сохранить аккуратный вид даже в ветреную или влажную погоду.

Волосы можно полностью выпрямить, а затем аккуратно заправить за уши. Чтобы пряди выглядели ухоженно, а укладка не теряла свежести, стоит нанести немного масла для волос на длину и кончики. Такой вариант особенно хорошо подходит к минималистичным образам.

Прическа с заколкой

Заколка позволяет создать непринужденную укладку. Для её создания волосы скручивают и фиксируют, оставляя кончики свободными.

Особенность этого варианта заключается в плавных движениях и нарочитой небрежности. Вокруг лица можно оставить несколько тонких прядей, которые сделают образ мягче и романтичнее. Легкий слой лака поможет зафиксировать укладку, не лишая её естественного вида.

Длинные локоны

Объемная укладка феном остается классикой, которая уместна практически на любой свадьбе. Гладкие волосы с упругими кончиками и заметным объемом у корней выглядят празднично, но при этом не перегружают образ.

Перед укладкой рекомендуется нанести мусс для объема, который поможет придать волосам упругость и сохранить форму. Далее пряди высушивают феном с круглой щеткой, уделяя особое внимание прикорневой зоне и кончикам. Для домашней укладки можно воспользоваться феном с горячим воздухом и насадкой-щеткой, что упрощает создание объема.

Хвост Барби

Высокий хвост в стиле Барби – еще один удачный вариант для летней свадьбы. Он выглядит женственно и эффектно, а главное его преимущество заключается в том, что волосы не закрывают лицо и шею, что особенно комфортно в жару.

Сначала пряди нужно выпрямить с помощью фена. Затем формируют глубокий боковой пробор, одну часть волос временно отделяют, а остальные собирают в высокий хвост. Поверхность приглаживают щеткой, после чего на концах создают мягкие волны с помощью широкой плойки. Боковую часть возвращают на место, аккуратно фиксируют заколкой и, по желанию, наносят немного сыворотки для дополнительного блеска.

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