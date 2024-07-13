Дизайнер назвала аксессуар, который визуально омолаживает каждую женщину. Фото

Дизайнер и основательница бренда Jovazi Саня Торкморад-Джозави назвала аксессуар, который визуально омолаживает ваш внешний вид. Модельер считает, что именно шляпка прекрасно скрывает седые корни и придает акцент любому образу.

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Саня рассказала, что, создавая шляпу для кого-то, она спрашивает, в чем они будут на мероприятии и как они планируют уложить волосы, пишет The Sun. Дизайнер добавила: ей нравится, как шляпы меняют осанку людей, поскольку они заставляют своих обладателей наклонять головы с гордостью.

Она рассказала, почему считает шляпу идеальным дополнением к любому наряду: "Это идеальное полотно для обрамления лица. Шляпа создает историю и воспоминание об особом событии". Джозави заметила, что она также имеет омолаживающий эффект, поскольку ношение ее под углом создает "свет и тень" и иллюзию более стройного лица.

Эксперт добавила: идеальная шляпа, чтобы скрыть поседевшие корни имеет широкие поля. Она сказала: "Это отличный способ замаскировать те корни, которые вы не успели покрасить". Кроме того, тем, кто хочет выглядеть выше и стройнее, она предложила носить высокую шляпу: "Высокая шляпа удлинит вас, визуально вытянув вашу шею".

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