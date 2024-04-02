Держались за руки. Елена Зеленская сделала редкий выход с мужем

Елена и Владимир Зеленские впервые за долгое время вместе вышли в люди. Президентская чета посетила выставку выдающейся украинской художницы-шестидесятницы Аллы Горской под названием "Боривітер" в Украинском доме в Киеве.

Лидер страны и первая леди продемонстрировали крепкую связь, когда нежно держались за руки во время посещения выставки. Кадры, что умилили сеть, были обнародованы в официальном Telegram-канале Елены Зеленской.

В этот раз первая леди, не изменяя собственному стилю, выбрала сдержанный и элегантный образ. Он состоял из черных брюк на высокой посадке и удлиненного жакета, а также нежно-голубой блузы с оригинальным рукавом, который можно было разглядеть из-под пиджака.

Президент также посетил выставку в своем привычном образе: брюках милитари и черном худи с изображением трезубца в области сердца.

"Посетила с президентом Украины выставку Аллы Горской "Боривітер" в Украинском доме. Глубокая экспозиция, потому что она не только о творчестве художницы-шестидесятницы – она звучит голосами целого поколения. Репрессированного, расстрелянного советской властью", – поделилась первая леди.

Известно, что выставка продлится до 28 апреля. Среди экспонатов – более ста произведений живописи, графики, эскизов монументальных работ из музейных и частных коллекций, а также архивные материалы. В настоящее время потеряно почти все творческое наследие Горской-монументалистки, ведь большинство ее работ оказалось в оккупации еще в 2014 году. Российские захватчики уничтожили и мозаичное панно с птицей Боривитер, название которого созвучно названию выставки. Художница создала его в 1967 году для ресторана "Украина" в Мариуполе. Сначала панно пострадало в результате российских бомбардировок города, а впоследствии оккупанты уничтожили его вместе со зданием.

Президент и первая леди поделились своими впечатлениями от увиденного: "Побывав здесь, чувствуешь, почему это больше чем выставка. Потому что драматическая судьба произведений неотделима от судьбы автора. Алла Горская была не только художницей, но и правозащитницей. Советская власть уничтожала ее работы, художницу вызывали на допросы в КГБ, ее исключили из Союза художников. И потому неудивительно, что в ее убийстве современники видели месть советских спецслужб".

Между тем интернет-пользователи обратили внимание на язык тела супругов. Как мы уже заметили, нежное держание друг друга за руки восхитило сеть.

Как писал OBOZ.UA, комедиантка и телеведущая Елена Кравец призналась, что впервые за последние три года смогла увидеться с подругой и первой леди Украины Еленой Зеленской. Это произошло во время записи подкаста. Поводом для встречи стала старшая дочь телезвезды Мария.

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