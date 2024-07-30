Даже не нужно идти в салон. 10 идей нейл-арта, которые легко повторить дома

Маникюр – маленькая деталь образа, которая поможет сделать ваш внешний вид более интересным и уникальным. Несмотря на всю вариативность сложных дизайнов, в моде все еще остается минимализм, что делает возможным декорирование ногтей в домашних условиях.

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Основным секретом нейл-арта, который с легкостью удастся сделать, не посещая салон, является предпочтение нюдовых оттенков. Редакторы издания Who What Wear подготовили 10 идей маникюра, которые легко повторить дома.

Добавление точек

Этот дизайн идеально подходит для любителей простоты и минимализма. Покройте ногтевую пластину нюдовым, полупрозрачным оттенком лака и добавьте несколько контрастных точек, чтобы создать нежный маникюр. Облегчить процесс можно, используя специальный инструмент – дотс.

Акварельные кончики

Для того чтобы создать стильный нейл-арт, не обязательно использовать только лаки. Попытайтесь погрузить маленький спонжик в яркий оттенок акварельной краски, а затем перенести цвет на кончик ногтя. Несколькими простыми движениями вам удастся создать интересный дизайн, который будет выглядеть празднично.

Френч

Поначалу кажется, что нанести ровные линии на кончики ногтей в домашних условиях невозможно. Однако современные инструменты для декорирования уверят вас в обратном. Обратите внимание на ручки для французского маникюра или штампы, предназначенные для рисования тонких линий.

Блестки

Нюдовое покрытие будет непревзойденным с мерцающими деталями. Несколько акцентных блесток в сочетании с базовым фоном лака придадут вашему образу экстравагантности.

Волны

На первый взгляд, нарисовать волнистые линии на собственных ногтях может быть сложно. Однако, имея в коллекции тонкую кисточку, дизайн с абстрактными полосами можно легко повторить дома.

Дизайн с сердечком

Маникюр с одним акцентным ногтем в течение длительного времени не теряет своей популярности. Благодаря современным технологиям нейл-индустрии, трендовый дизайн можно легко повторить дома. Купите несколько видов наклеек для ногтей, чтобы сделать элегантный декор в считанные минуты.

Разноцветные ногти

Если вам все-таки надоели нейтральные оттенки в макикюре, попробуйте соединить несколько ярких цветов. Покройте каждый ноготь лаком разной окраски, и у вас получится легкий, но интересный дизайн.

Мерцающие ногти

Самым легким вариантом декорирования ногтей, который будет выглядеть эффектно, станет использование мерцающего лака с блестками.

Хромированные кончики

Классический французский маникюр можно сделать более интересным в домашних условиях. Пополните свой арсенал инструментов для маникюра хромированной ручкой для френча, и добавить тонкие линии на кончики больше не будет проблемой.

Полумесяц

Воспроизведите на ногтях дизайн, похожий на обратный френч. Оставьте полукруглый участок у кутикулы не прокрашенным, чтобы создать маникюр, который визуально удлинит ваши пальцы.

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