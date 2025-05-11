Дают объем, которого нет: прически, маскирующие тонкие волосы

Иметь пышную шевелюру - мечта каждой женщины, впрочем, некоторым из нас от природы достались тонкие волосы, которые сами по себе не имеют большого объема. Исправить это поможет правильно подобранная прическа.

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OBOZ.UA поинтересовался советами профессиональных парикмахеров, которые точно знают, какие стрижки и укладки помогают создать объем там, где его не хватает. Все, что вам понадобится - это умелый парикмахер, который вас правильно пострижет, и немножко средств для укладки.

Глубокий боковой пробор

Обычно волосы на макушке редеют быстрее, чем на остальной части головы. Вы можете это заметить, если долгое время носили пробор по центру - со временем он может начать расширяться. А вся прическа в таком случае визуально приобретает меньший объем. Решается эта проблема в один момент обычным переносом пробора глубоко на бок.

Начните с распыления большого количества спрея для объема или текстурирования. Затем вам нужно будет высушить волосы феном, наклонившись вниз - это придаст им объем. Когда закончите, откиньте волосы набок, на 3-5 сантиметров от центра. Это переместит корни волос в направлении, противоположном от того, в котором они были уложены. Такой трюк придаст вашим волосам более пышный вид.

Стрижка Цезаря

Это особый вид стрижки пикси, когда все волосы пострижены коротко, а на лбу остается короткая рваная челка. Ее можно как зачесать вперед, так и приподнять кверху, закрепив средствами для стайлинга - такая укладка визуально придаст шевелюре заметный объем. И вообще, если у вас тонкие волосы, не бойтесь экспериментировать с короткими стрижками. Именно они могут легко укладываться в объемные формы, а короткие волосы очень легко фиксируются даже средствами умеренной силы действия.

Текстурированный боб

Стрижка боб придает объем любым волосам просто за счет того, что поддерживает их здоровую длину. К тому же такую форму можно укладывать разными способами. Идеальным вариантом для тонкой шевелюры станут легкие волны. Во-первых, такая укладка требует наименьшего воздействия на волоски, во-вторых, именно легкие волны, а не выраженные кудри, лучше всего держат объем в течение дня. А текстурированные кончики или неоднородные пряди лучше поддержат его, чем ровно подстриженные. И не забудьте сушить волосы, приподнимая их у корней.

Наслоение у лица

Ничто не создает иллюзию объема лучше, чем наслоение прядей возле лица. Поэтому парикмахеры советуют подстригать волосы слоями именно в портретной зоне. Укладывайте их мягкими волнами, чтобы создать желаемую форму, и не забудьте подкрутить челку.

Экстремально короткие прически

Хотите максимально эффективно скрыть тонкие волосы? Попробуйте лайфхак для самых отчаянных – избавьтесь от них вообще. На экстремально короткую прическу, например "ежик", конечно, решится не каждая. Однако такие стрижки выглядят действительно эффектно, требуют минимум ухода и избавляют от всех забот по поводу того, не слишком ли тонкой и плоской кажется ваша шевелюра. В конце концов, такая стрижка, если она не придется вам по душе, буквально за месяц отрастет до пикси.

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