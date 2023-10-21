Что за макияж Cherry Mocha и почему осенью 2023 года он сведет модниц с ума

Вишневый мокко, несомненно, цвет этой осени. Магический темно-красный – это оттенок, который вы, вероятно, не раз встречали в TikTok, Instagram и других социальных сетях.

Как пишет издание Womеn, насыщенный, классический цвет (который, по сути, напоминает вишневый кофе мокко) уже успел покорить мир ногтей. В частности, звезды демонстрировали глянцевые бордово-красные ногти в своих соцсетях.

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"В красном маникюре есть нечто типичное "осеннее". Каждый год оттенок меняется, и в этом году это более насыщенный красный цвет в коричневых тонах", – говорит Рита Ремарк, ведущая преподавательница и мастер маникюра Essie.

Однако вишневый мокко выглядит шикарно не только на ногтях, но и на лице. Как отметила Ремарк, "некоторые тенденции красоты начинают вытекать из других отраслей, и это отличный тому пример".

Макияж губ в цвете вишневого мокко

Один из самых очевидных (и, пожалуй, самых простых) способов добавить вишневый мокко к вашему макияжу – сделать темно-красные губы. Этот вампирский оттенок – классический и элегантный, что делает его идеальным цветом для усиления макияжа.

Однако следует помнить, что оттенок помады лучше выбирать в соответствии с цветом кожи. Для тех, кто имеет холодный подтон, попробуйте вишнево-красный с фиолетовым. Те, у кого более теплый подтон, лучше сосредоточиться именно на красном цвете. Если вы не уверены или имеете более нейтральный тон, попробуйте цвет темной клюквы.

Губы с вишневым мокко выглядят ярко, так что следует начать процесс со скрабирования и нанесения гигиенической помады. Дело в том, что темные оттенки, скорее всего, подчеркнут сухость. Также не следует забывать о хорошем карандаше для губ, чтобы навести контур и сделать макияж более опрятным.

Вишневое мокко на глазах

Существует много прекрасных вариантов для глаз, вдохновленных вишневым мокком, потому что этот оттенок выглядит потрясающе. Вы можете просто нанести темно-красную подводку у линии ресниц и растушевать ее, чтобы получить эффект кошачьего глаза.

Но самый креативный образ можно создать с помощью теней. Нанесение вишневого оттенка мокко на веко и смешивание его с мягким коричневым в складке создает стильный эффект, особенно в сочетании с черной подводкой.

Ваш вишневый мокко макияж не обязательно должен быть матовым. Если вы хотите чего-нибудь сияющего, нанесите темно-красные блестки, которые привлекут внимание окружающих.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как стилизовать вишневое мокко в маникюре и какие осенние оттенки ногтей сейчас в тренде.

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