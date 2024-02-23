Чем убрать темные круги под глазами и сыпь: простой способ сделать домашние патчи

Кожа под глазами тонкая и чувствительная, поэтому ухаживать за ней нужно особенно осторожно. Для такого ухода были придуманы патчи – специальные компрессы, позволяющие без давления и трения насытить кожу необходимыми веществами. Приготовить их можно и дома.

Хорошей основой для патчей являются мягкие ватные диски – они хорошо впитывают разные косметические средства и при этом дают коже дышать, пока действуют. OBOZ.UA собрал несколько рецептов, чем можно пропитать такие диски, чтобы хорошо позаботиться о коже вокруг глаз.

Как сделать патч из ватного диска.

Накрывать целым диском весь глаз не советуют офтальмологи. Так жидкость с него может попасть на слизистые и вызвать раздражение и даже воспаление. Поэтому из диска нужно вырезать полумесяцы или каплевидные волнистые формы, которые удобно будет крепить на кожу под нижним веком. Такие патчи можно использовать сразу после нанесения на них средства или класть на время в холодильник, чтобы усилить действие маски охлаждением. Оно поможет убрать отек и увеличить упругость кожи.

Рецепты пропитки для патчей

Огурец традиционно эффективно увлажняющее средство. Чтобы приготовить из него маску под глаза, нужно очистить свежий плод и натереть на терке или измельчить в блендере. Полученным соком останется пропитать ватные диски и выдержать их под глазами 20-30 минут, после чего снять патчи, а остатки смыть теплой водой. К такому соку можно добавить несколько капель охлажденной заварки зеленого чая. А огурец заменить соком алоэ вера.

Витаминные патчи на основе йогурта можно сделать, смешав две столовые ложки несладкого греческого йогурта с содержимым капсул с витаминами А и Е. Подобный питательный эффект обеспечит смесь меда и оливкового масла. Но такую маску нельзя держать долго – хватит буквально 5-10 минут.

Кофейное средство поможет от отеков. Чтобы изготовить его, нужно смешать 1 чайную ложку молотого кофе с 1 чайной ложкой меда. Меда можно взять и половину. Нанесите смесь тонким слоем на кожу, накройте патчем и оставьте на 10-15 минут, после этого остатки аккуратненько смойте.

Измельченная петрушка, смешанная в равных пропорциях с маслом миндаля, увлажнит обезвоженную кожу. На это средство патч тоже кладется как окклюзионная повязка и выдерживается не более 10-15 минут.

Темные круги убрать помогут картофельные или чайные патчи. Для приготовления первого средства натрите небольшую картофелину на мелкой терке, выжмите из этой массы сок и пропитайте им сухой патч. Держать его можно 15-20 минут, после чего смысть, а на кожу нанести крем. Для изготовления чайных патчей круто заварите черный или зеленый чай, охладите его, пропитайте заваркой патч и подержите его в морозилке 5-10 минут. Холодное средство можно держать на коже в течение 10–15 минут.

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