Чем можно заменить тональный крем: альтернативы для летнего макияжа

Лето не только создает атмосферу отдыха и безмятежности, но и бросает вызов макияжу. Высокие температуры и повышенная влажность могут обезобразить внешний вид, особенно если вы привыкли наносить тональный крем.

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В жару плотное покрытие может спровоцировать чрезмерное потоотделение, жирный блеск и даже высыпаний. Поэтому A Relaxed Gal поделились альтернативами, которые обеспечат ровный тон кожи без ощущения тяжести.

Легкие формулы и многофункциональные продукты становятся подлинным спасением в летнюю жару. Кроме того, альтернативы тональному крему часто содержат дополнительные полезные компоненты, которые увлажняют, защищают и питают кожу, обеспечивая ее здоровый вид.

Легкая основа

Тональные основания с легким покрытием обеспечивают минимальное перекрытие недостатков кожи и не создают эффекта маски. С ними ваше лицо будет выглядеть легко, красиво и натурально. Кроме того, во многих подобных продуктах есть SPF, что очень здорово для здоровья кожи.

Увлажняющий крем с оттенком

Многие женщины считают, что тонированный увлажняющий крем и легкий почти прозрачный тональный крем – одно и то же. Однако это не так, ведь легкое тональное средство должно в первую очередь перекрыть недостатки, а увлажняющий крем – увлажнить кожу.

Тонированный увлажняющий крем имеет немного пигмента, который может выровнять оттенок лица. Используя это средство, вы будете выглядеть более свежими и натуральными, однако оно не перекроет темные пигментные пятна или яркую красноту.

BB и CC кремы

CC расшифровывается как "color correction" или "коррекция цвета". Такой крем помогает выровнять оттенки кожи и скрыть темные и красные пятна и вкрапления. CC кремы также обеспечивают определенную защиту от солнца и увлажняет.

BB расшифровывается как "blemish balm" или "бальзам от пятен". Такие кремы, как правило, более тяжелые, чем CC и тонированные увлажняющие средства и обеспечивают более плотное покрытие. Поэтому вы будете выглядеть безупречно, но будете чувствовать себя лучше, чем при нанесении обычного тонального крема.

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