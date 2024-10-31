Было антитрендом много лет: принцесса Анна показала, как носить пестрое пальто, когда вокруг царит нюд. Фото

74-летняя принцесса Великобритании Анна появилась на выступлении Испанской школы верховой езды в Вене в необычном образе. Когда мир выбирает нюдовые, не вопиющие оттенки, королевская особа игнорирует тенденции и показывает всем, что яркая принтованная верхняя одежда тоже выглядит стильно.

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На сайте Hello рассказали, что сестра короля вернула в моду вещь, которую все называют антитрендом. Средняя длина, пестрые узоры – все это давно неактуально. Но принцесса чудесно стилизовала такую вещь и образ выглядел довольно стильно.

Герцогиня была одета в зеленое платье, а сверху накинула пальто алого цвета с цветочными узорами. Из аксессуаров она выбрала подвеску и серьги из жемчуга. Образ завершили небольшая сумка и обувь на маленьком каблуке с острым мысом.

В этом образе принцесса впервые появилась на публике в марте 2024 года. Герцогиня заметили во время посещения Вестминстерского аббатства, когда Анна посещала службу ко Дню Содружества в такой же одежде. Так же герцогиня оделась и на скачки Royal Ascot в 2024 году, дополнив образ красивой шляпкой, которая была в тон платью.

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