Будут популярнее джинсов: названы самые трендовые брюки сезона, которые уже массово скупают модницы

Джинсы уже давно считаются базовой вещью гардероба, но этой весной у них появился серьезный конкурент. Шелковые и атласные штаны буквально заполонили социальные сети и стали главным fashion-хитом сезона. Изящные, струящиеся и элегантные – они прекрасно дополняют как повседневные, так и вечерние образы, придавая им нотку роскоши и утонченности.

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Модницы Европы активно совмещают эти брюки с классическими тренчами, структурированными жакетами и минималистической обувью, создавая стильные и непринужденные луки, пишет Who What Wear. В то время американские трендсеттеры экспериментируют с фактурами, добавляя в атласные штаны вязаные свитера, объемные кардиганы и даже спортивные куртки. Атласные штаны – это не только о комфорте, но и об изящной роскоши, не требующей лишних деталей.

Как носить этот тренд в 2025 году

Эксперты советуют присмотреться к таким стильным комбинациям:

Белый total-look с атласными брюками, легким тренчем и балетками.

Классика smart-casual: однотонный джемпер, пиджак и шелковые брюки.

Романтический стиль: V-образный вырез, жемчужные бусы и остроносые туфли на миникаблуках.

Вечерняя элегантность: приталенный жакет, брюки и каблуки.

Летняя непринужденность: майка, белые легкие брюки и босоножки на тонких ремешках.

Кремовые брюки в паре с черным кардиганом и балетками – идеально для межсезонья.

Монохромный костюм с кожаной курткой – беспроигрышный вариант для стильного выхода.

Ранее OBOZ.UA писал, что в моду вернулся джинсовый антитренд из 70-х, который в этом году будут носить все. Ключевой момент этого возрождения произошел на Суперкубке LIX, где Кендрик Ламар вышел на сцену в светлых джинсах-клешах от Celine.

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