Будут как новые: как без проблем отчистить биркенштоки
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Лето заканчивается, и любимые легкие биркенштоки пора отправлять на отдых. Но перед тем, как спрятать их в шкаф, обувь нужно почистить, что может быть непросто, особенно со светлыми моделями — открытая пара за сезон набирает немало грязи.
К счастью, есть простой лайфхак, который поможет вернуть биркенштокам опрятный вид и не отнимет много времени. Подробнее о нём рассказало издание Myself. Для ухода за любимой парой вам понадобится лишь пищевая сода и немного воды. Паста из этих двух ингредиентов прекрасно удаляет поверхностную грязь, тёмные отпечатки от пальцев и возвращает стельке свежесть.
Вот что нужно приготовить, если вы хотите почистить свои биркенштоки:
- 3 чайные ложки соды;
- 2 чайные ложки воды;
- старая зубная щетка (или любая мягкая щеточка);
- слегка влажная тряпочка из микрофибры
Пошаговая инструкция по применению
- Шаг 1: Расстегните ремешки
Сначала полностью расстегните все пряжки и стряхните с стельки сухой мусор. Так будет гораздо удобнее добраться до каждого уголка.
- Шаг 2: Приготовьте пасту
Смешайте три чайные ложки соды с двумя чайными ложками воды до состояния густой кашицы.
- Шаг 3: Аккуратно очистите поверхность
Мягкой щеткой круговыми движениями распределите пасту по всей стельке. Главное — не переборщить с водой, ведь коже противопоказано сильно намокать. Если вода в процессе станет слишком грязной, просто замените её. Оставьте пасту подействовать минут на десять, а затем тщательно удалите её влажной микрофиброй.
- Шаг 4: Дайте полностью высохнуть
Сушиться биркенштоки должны исключительно при комнатной температуре. Не кладите их на батарею и не оставляйте под прямыми солнечными лучами, так как от этого кожа и корки пересыхают, а подошва со временем твердеет и трескается.
Что делать с стойкими пятнами
Если после чистки темные следы всё равно остались, а у вашей пары замшевая стелька, есть ещё один проверенный метод — мелкая наждачная бумага. Зернистость должна быть от 180 или даже мельче.
Легко, без нажима, пройдитесь ею по потемневшим местам. Это слегка приподнимет верхний ворс замши, и стелька снова станет заметно светлее.
Важно: этот способ подходит только для замши, и злоупотреблять им не стоит. Если тереть слишком сильно или часто, можно просто испортить материал.
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