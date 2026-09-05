Будут как новые: как без проблем отчистить биркенштоки

Лето заканчивается, и любимые легкие биркенштоки пора отправлять на отдых. Но перед тем, как спрятать их в шкаф, обувь нужно почистить, что может быть непросто, особенно со светлыми моделями — открытая пара за сезон набирает немало грязи.

Видео дня

К счастью, есть простой лайфхак, который поможет вернуть биркенштокам опрятный вид и не отнимет много времени. Подробнее о нём рассказало издание Myself. Для ухода за любимой парой вам понадобится лишь пищевая сода и немного воды. Паста из этих двух ингредиентов прекрасно удаляет поверхностную грязь, тёмные отпечатки от пальцев и возвращает стельке свежесть.

Вот что нужно приготовить, если вы хотите почистить свои биркенштоки:

3 чайные ложки соды;

2 чайные ложки воды;

старая зубная щетка (или любая мягкая щеточка);

слегка влажная тряпочка из микрофибры

Пошаговая инструкция по применению

Шаг 1: Расстегните ремешки

Сначала полностью расстегните все пряжки и стряхните с стельки сухой мусор. Так будет гораздо удобнее добраться до каждого уголка.

Шаг 2: Приготовьте пасту

Смешайте три чайные ложки соды с двумя чайными ложками воды до состояния густой кашицы.

Шаг 3: Аккуратно очистите поверхность

Мягкой щеткой круговыми движениями распределите пасту по всей стельке. Главное — не переборщить с водой, ведь коже противопоказано сильно намокать. Если вода в процессе станет слишком грязной, просто замените её. Оставьте пасту подействовать минут на десять, а затем тщательно удалите её влажной микрофиброй.

Шаг 4: Дайте полностью высохнуть

Сушиться биркенштоки должны исключительно при комнатной температуре. Не кладите их на батарею и не оставляйте под прямыми солнечными лучами, так как от этого кожа и корки пересыхают, а подошва со временем твердеет и трескается.

Что делать с стойкими пятнами

Если после чистки темные следы всё равно остались, а у вашей пары замшевая стелька, есть ещё один проверенный метод — мелкая наждачная бумага. Зернистость должна быть от 180 или даже мельче.

Легко, без нажима, пройдитесь ею по потемневшим местам. Это слегка приподнимет верхний ворс замши, и стелька снова станет заметно светлее.

Важно: этот способ подходит только для замши, и злоупотреблять им не стоит. Если тереть слишком сильно или часто, можно просто испортить материал.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как приготовить домашний спрей-дезодорант для спортивной обуви.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.