Какой макияж сделать подружке невесты: идеальные варианты для свадьбы

Свадьба – это особый день не только для невесты, но и для ее подружек. Их образ должен быть безупречным, но не должен омрачить виновницу праздника.

Выбор макияжа подружки невесты – это ответственная задача. О том, как справиться с ней идеально, рассказал Аllure.

При выборе макияжа на свадьбу учитывайте, что ваш образ будет навсегда сохранен на фотографиях молодоженов, поэтому не стоит слишком сильно экспериментировать. Также слишком яркий или необычный макияж может быть не совсем уместным для такого праздника, поэтому эксперты рекомендуют использовать красивые, но сдержанные бьюти-тренды.

Перламутровая кожа

Если это не ваша свадьба, это не значит, что вы не должны сиять. Не бойтесь использовать хайлайтер на скулах, надбровных костях, носе, верхней губе, подбородке и в центре век. Вы также можете смешать хайлайтер с тональным кремом, чтобы получить полный блеск.

Ягодный макияж

Используйте в макияже ягодные цвета, как клюквенный, бордовый или сливовый. Нанесите их на щеки, губы и веки, чтобы придать лицу монохроматический румянец ягодного оттенка.

Скульптурный макияж

Иметь вид греческой богини всегда уместно. Поэтому выразительный точечный контуринг – отличный прием для свадебного макияжа гостей.

Натуральный макияж

Используйте минимум косметики и откажитесь от плотного тонального покрытия. Попытайтесь заменить его на тент для лица, чтобы не прятать естественный румянец и чувствовать себя свежо и комфортно на церемонии.

Яркие румяна

Яркие румяна всегда будут хорошо выглядеть и будут органическими на чужих свадьбах. Просто нанесите румяна на яблоки щек, скулы, нос и завершите образ нанесением туши для ресниц.

Супермодель 90-х

Подведите губы темно-коричневым карандашом и заполните их чудесным цветом. Пусть макияж ваших глаз будет дымчатым и с коричневыми оттенками. Нанесите тени вдоль верхней и нижней линий ресниц, немного растушуйте и завершите образ тушью.

Кукольный макияж

Этот макияж особенно подойдет для свадеб в нежных розовых тонах.

Для начала максимально выровняйте свою кожу. Затем нанесите на нее тональный крем со средним покрытием, добавьте на щеки персиковые румяна, веки розовые тени и завершите образ накладными ресницами.

Жена мафии

Этот образ подойдет для осенних или зимних свадеб, ведь сочетает в себе довольно темные цвета и излучает уверенность и гламурность. Сделайте полноценный матовый смоки-айз, используйте черную подводку для глаз и нарисуйте яркие глянцевые губы.

Клубничный макияж

Этот макияж несколько похож на ягодный, но более яркий и энергичный. Это идеальный вариант для летней свадьбы. Используйте румяна, тени и помаду с клубничным оттенком и не забудьте хорошо увлажнить кожу, чтобы выглядеть свежим.

Губы омбре

Омбре губы придают вашему образу сексуальность, объемность и таинственность. Их можно делать, используя любые цвета.

Однако если вы делаете яркие губы, то следует сделать остаток макияжа простым и невесомым.

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