Будет держаться даже под летним дождем: как сделать обычный макияж водостойким

Летом дождь иногда начинается внезапно и может застать вас без зонтика на улице. И даже если вы прикрылись от воды с неба, ее все равно может задувать под зонтик ветром, что может обернуться испорченным макияжем.

Но как подготовиться к капризам погоды? Можно нанести водостойкую тушь, но ею все не ограничивается. OBOZ.UA поинтересовался советами визажистов, как сделать макияж, который выдержит непогоду.

Выбирайте кремовые продукты

Кремовая текстура лучше ложится на кожу и хорошо держится даже в неблагоприятных условиях. Но в дождливую погоду учтите, что важно использовать минимум средств для макияжа. Полупрозрачный слой мейкапа не так страдает от воды, сколько плотный.

Не забудьте о закреплении

В дождливую летнюю погоду макияж лучше закреплять с помощью специальной пудры. Но тоже не перебирайте с количеством. Наберите продукт на большую пушистую кисть, стряхните излишек и аккуратными движениями нанесите его на лицо, шею и декольте. Это вдобавок создаст эффект бархатистой кожи.

Выбирайте смелые, радостные цвета помады

Акцент в макияже в дождливый день лучше делать не на глазах, а на губах. Помада не так легко смывается как тени или тушь. Выбирайте яркие оттенки, которые будут поднимать вам настроение, когда на улице пасмурно.

Заботьтесь о своей гигиене

Влажная и теплая погода может способствовать быстрому размножению бактерий. Вот почему важно в такие дни особенно заботиться о своей гигиене. Умывайте лицо мягким средством утром и вечером, как можно чаще мойте руки и старайтесь лишний раз не прикасаться ими к лицу.

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