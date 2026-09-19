Брюки из 80-х снова в моде: топ-3 модели

Мода вновь обратилась к 1980-м – десятилетию, которое запомнилось смелыми цветами, выразительными силуэтами и любовью к экспериментам. Осенью 2026 года дизайнеры возвращают в гардероб яркие брюки, высокую посадку и необычные формы, которые еще несколько лет назад казались слишком экстравагантными.

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После длительного господства нейтральной палитры на первый план вновь выходят насыщенный синий, фиолетовый, розовый, оранжевый и зеленый. Особенно заметными стали три модели, вдохновленные эстетикой 80-х, сообщает Vogue.

Капри с высокой посадкой

Одним из самых заметных возвращений сезона стали цветные капри. Актуальные модели имеют высокую посадку и чуть больше объема в области бедер, что сразу отсылает к характерным силуэтам 1980-х.

Подобные варианты появились, в частности, в коллекциях Stella McCartney и Versace. Среди самых модных оттенков – лиловый, фиолетовый и ярко-синий.

Такие брюки можно сочетать с лаконичным верхом, жакетом или обувью на каблуке, чтобы уравновесить яркий цвет и необычный крой.

Розовые брюки-шаровары

Свободные брюки с объемным силуэтом также вернулись в список актуальных вещей. В современных коллекциях их можно увидеть у Zimmermann, Altuzarra и Alaïa.

В этом сезоне дизайнеры предлагают отказаться от привычных тёмных и землистых цветов в пользу более нежных или, наоборот, насыщенных оттенков.

Особенно актуальными стали пудрово-розовые модели. Их можно носить с лёгкой блузой, рубашкой или жакетом, а завершить образ туфлями с открытой пяткой.

Брюки в технике пэчворк

Еще один тренд, который хорошо передает дух 1980-х, – брюки с сочетанием нескольких цветов и фактур.

Самый характерный вариант – джинсы в технике пэчворк, для которых используют куски денима разных оттенков. Такая модель сама по себе становится главным акцентом образа, поэтому остальные вещи лучше подбирать более сдержанными.

Возвращение подобных брюк вполне соответствует общему настроению сезона: после многих лет минимализма мода вновь допускает больше цвета, объёма и смелых сочетаний.

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