Больше не скучный антитренд: в моду вернулась юбка-карандаш, но в обновленном виде

Юбка-карандаш неожиданно вернулась в моду после многих лет забвения. В сезоне 2024-2025 сдержанный элемент гардероба уже не является антитрендом. Его легко можно стилизовать по-новому и выглядеть стильно.

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На сайте Vogue рассказали, что деловые юбки заполонили подиумы в 2024 году. Трендовый элемент гардероба не только универсальный и комфортный, с ним можно создать множество красивых образов.

Актуальные модели

Современная мода немного изменила вид привычной многим юбки-карандаша. В сезоне 2024-2025 лучший вариант – длина миди или до колена. На подиумах бренда Guссi офисный элемент гардероба представили с пришитыми большими карманами и преимущественно на низкой посадке. На показах Prada деловые юбки комбинируют с пиджаком или кардиганом в тон и пуловером ярких цветов. Бунтарская нота за счет вещей, которые не сочетаются между собой, добавит необычности образу.

Материал, из которого сшита юбка, может быть разным, так же как цвет и фасон. Обувь на каблуке, трендовые балетки и даже кроссовки – все будет подходить.

Юбка-карандаш в сочетании с уличным стилем

Классический элемент гардероба в этом сезоне сочетают с более повседневной и даже спортивной одеждой. С юбкой-карандашом можно одеть рубашку в клеточку, блейзер или оверсайз-пуховик. Также будут хорошо выглядеть юбка с заниженной талией и худи.

Классические образы

Юбка-карандаш в сочетании с пиджаком – элегантный вариант дневного образа. Идеальный выбор для официальных случаев, на работу или учебы. Для более холодной погоды лучше выбрать тренч или пальто средней длины.

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