Бахрома, цветы и оттенок бургунди: какими будут модные тренды весны 2024
Украинская стилистка Анна Бирюкова показала тренды весны 2024 года. Фешн-эксперт рассказала о главных тенденциях, которые можно было увидеть на модных подиумах.
Среди них необычные аксессуары, акцентные детали и принты. Своими наблюдениями стилистка поделилась на Instagram-странице.
Бахрома
Блейзеры-боди
Открытые плечи
Бургунди
Объемные цветы
Принт в горошек
Стилизация кардиганов
Яркие перчатки
Браслеты поверх перчаток
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Марго Робби, Деми Мур, Кейт Миддлтон и другие задают тренд на твид и почему эта ткань делает любой образ более дорогим.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!