newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Бахрома, цветы и оттенок бургунди: какими будут модные тренды весны 2024

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
81
Бахрома, цветы и оттенок бургунди: какими будут модные тренды весны 2024

Украинская стилистка Анна Бирюкова показала тренды весны 2024 года. Фешн-эксперт рассказала о главных тенденциях, которые можно было увидеть на модных подиумах.

Среди них необычные аксессуары, акцентные детали и принты. Своими наблюдениями стилистка поделилась на Instagram-странице.

Бахрома

Бахрома, цветы и оттенок бургунди: какими будут модные тренды весны 2024

Блейзеры-боди

Бахрома, цветы и оттенок бургунди: какими будут модные тренды весны 2024

Открытые плечи

Бахрома, цветы и оттенок бургунди: какими будут модные тренды весны 2024

Бургунди

Бахрома, цветы и оттенок бургунди: какими будут модные тренды весны 2024

Объемные цветы

Бахрома, цветы и оттенок бургунди: какими будут модные тренды весны 2024

Принт в горошек

Бахрома, цветы и оттенок бургунди: какими будут модные тренды весны 2024

Стилизация кардиганов

Бахрома, цветы и оттенок бургунди: какими будут модные тренды весны 2024

Яркие перчатки

Бахрома, цветы и оттенок бургунди: какими будут модные тренды весны 2024

Браслеты поверх перчаток

Бахрома, цветы и оттенок бургунди: какими будут модные тренды весны 2024

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Марго Робби, Деми Мур, Кейт Миддлтон и другие задают тренд на твид и почему эта ткань делает любой образ более дорогим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!