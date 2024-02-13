Бахрома, цветы и оттенок бургунди: какими будут модные тренды весны 2024

Украинская стилистка Анна Бирюкова показала тренды весны 2024 года. Фешн-эксперт рассказала о главных тенденциях, которые можно было увидеть на модных подиумах.

Среди них необычные аксессуары, акцентные детали и принты. Своими наблюдениями стилистка поделилась на Instagram-странице.

Бахрома

Блейзеры-боди

Открытые плечи

Бургунди

Объемные цветы

Принт в горошек

Стилизация кардиганов

Яркие перчатки

Браслеты поверх перчаток

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