"Бабушкин" аксессуар неожиданно стал популярным: как стилизовать

Мир моды вновь подтверждает правило, что все новое – это хорошо забытое старое, выводя на вершину популярности изысканный ретро-элемент. Брошь, которую долгое время считали исключительно достоянием старшего поколения, внезапно завоевала статус самого желанного аксессуара этого года.

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Стилисты из myself.de отмечают, что брошь способна мгновенно преобразить даже самый простой базовый образ, придав ему элегантности, индивидуальности и особого шика. Ведущие мировые бренды и дизайнеры в своих новых коллекциях убедительно доказали, что этот аксессуар выглядит очень современно и актуально.

Какие броши выбрать и как носить

На мировых неделях моды ведущие модные дома, среди которых Chanel, Dior, Giorgio Armani и Ralph Lauren, сделали броши главным акцентом своих показов. Дизайнеры предлагают отойти от стереотипов и экспериментировать с формой: в тренде как классические металлические изделия, так и объемные художественные цветы. Аксессуар теперь украшает не только лацканы строгих пальто или блейзеров, но и используется вместо застежек на кардиганах, фиксирует шарфы и накидки.

Кроме того, брошь можно прикрепить непосредственно под воротник рубашки или на однотонное платье, создавая яркий акцент.

Чтобы быть в тренде, вовсе не обязательно покупать дорогие ювелирные изделия от брендовых марок. Прекрасные и уникальные варианты можно найти в масс-маркете, секонд-хендах, винтажных лавках или даже в шкатулках своих бабушек.

Некоторые бренды предлагают минималистичные модели, а другие – целые наборы или изысканные варианты с кристаллами и перьями. Однако стилисты предупреждают: острая булавка может оставлять дырки и деформировать деликатные ткани. Поэтому для первых модных экспериментов лучше выбирать более плотные вещи или одежду, которую хотите освежить.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие еще ретро-аксессуары возвращаются в моду в этом сезоне.

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