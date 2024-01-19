Забудьте о горячей воде: как сделать, чтобы краска на волосах держалась подольше. 5 секретов

Недавно крашеные волосы выглядят невероятно. Но вскоре после окрашивания насыщенность может потеряться, что, скорее всего, сильно огорчит. Правильно подобранный уход может изменить такое досаду. Тем более советы подходят как для крашеного, так и натурального цвета и не требуют много времени.

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Как обеспечить продолжительность и интенсивность оттенка, рассказала OBOZ.UA эксперт по уходу за волосами Марина Василенко. Правильная кислотность шампуня, избегание перегрева и несмываемые средства помогут сохранить яркий вид и сохранить цвет на долгое время.

1. Правильно выбирайте шампунь

Выбор правильного шампуня – важнейший шаг к длительному сохранению цвета. Эксперт советует отдавать предпочтение шампуням, которые предназначены специально для окрашенных волос. Они содержат формулу, помогающую сохранить цветной пигмент. Другим вариантом является выбор шампуня, ориентируясь на уровень кислотности. Для окрашенных волос Марина рекомендует использовать уровень Ph в 4.5 – 5.5.

2. Замените горячую воду на теплую

Специалистка утверждает, что мыть голову нужно только теплой водой независимо от того, окрашены ли волосы или нет. Горячая вода может привести к смыванию цветного пигмента, поэтому следует ограничить ее использование.

"Мойте волосы теплой водой, чтобы сохранить цвет. Заканчивайте мытье полосканием прохладной водой для придания природного блеска волосам", – отметила Марина.

3. Используйте бальзам и несмываемые кондиционеры

Использование специального бальзама для окрашенных волос поможет сохранить влагу и цветной пигмент. В частности, несмываемый кондиционер создает дополнительный защитный слой, который продлит яркость цвета. Марина отметила, что кроме защиты, спреи и бальзамы делают волосы послушнее и менее склонными к ломкости.

4. Защита от солнца в летний период

Есть уходовые несмываемые средства, предназначенные для защиты волос от ультрафиолетового излучения, ведь УФ может вызвать выгорание и смывание цвета. Поэтому эксперт советует использовать средства для защиты от солнца или носить головной убор.

5. Уменьшите использование горячей плойки

"Если вы блондинка, то лучше совсем не использовать утюжок. Высокая температура может вызвать раскрытие кутикулы и привести к дегидратации волос, то есть потерю влажности, что делает его более уязвимым к потере цвета", – предупредила специалистка.

Если без выравнивания не обойтись, следует отдавать предпочтение низким температурам и обязательно использовать термозащиту.

Инвестирование времени и внимания в правильный уход за окрашенными волосами может значительно увеличить продолжительность их насыщенности. Поэтому, следуя вышеуказанным советам, цвет волос останется ярким и красивым на более длительное время.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Марина Василенко рассказывала, как правильно подобрать краску, чтобы меньше навредить волосам и получить желаемый результат.

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