Антитренды 2000-х снова в моде: какие ремни, шляпы, очки и сумки носить в 2026 году

Мода 2000-х снова в тренде, и на этот раз дизайнеры говорят не только о мини-юбках, джинсах с низкой посадкой и футболках с принтами. В 2026 году тренд Y2K захватил аксессуары: на подиумах и в образах модников снова появились ремни со стразами, большие ободки, тонированные очки, шляпы-пажи и культовые сумки из прошлого.

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Как пишет Who What Wear, ностальгия по нулевым стала одним из заметных направлений современной моды. После нескольких лет популярности минимализма и так называемой "тихой роскоши" дизайнеры и модники все чаще обращаются к ярким и максимально выразительным деталям.

Одним из главных возвращений стали ремни со стразами. Такой аксессуар сложно назвать сдержанным, однако именно он может сделать даже базовый образ заметным.

Еще один "привет" из нулевых – очки с закругленными стеклами. Современная версия этого тренда может иметь яркие или цветные линзы, а необычная форма очков способна стать главным акцентом даже в минималистичном наряде.

Вернулись и кашкеты. Этот аксессуар особенно хорошо знаком тем, кто помнит моду начала 2000-х. Они снова появляются в уличных образах. Кашкеты помогают изменить пропорции наряда и придать ему ретро-настроение.

Не обошлось и без крупных сережек-колец. Аксессуар, который в свое время стал одним из символов поп-культуры 2000-х, в 2026 году вернулся в гораздо более смелом виде. Модники выбирают массивные модели, которые даже могут достигать почти до плеч.

Отдельное место в списке занимают сумки в винтажном стиле. Речь идет о моделях, напоминающих культовые It-bags нулевых. Особенно актуальными стали модели, которые позволяют буквально вернуть в свой гардероб эстетику 2000-х.

Завершают список возвращающихся аксессуаров кольца для пальцев ног. Когда-то они были неотъемлемым атрибутом летних образов, а теперь снова стали модным способом украсить ноги.

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