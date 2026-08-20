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Антитренды 2000-х снова в моде: какие ремни, шляпы, очки и сумки носить в 2026 году

Катерина Галущенко
Lady Oboz
2 минуты
189
Антитренды 2000-х снова в моде
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Мода 2000-х снова в тренде, и на этот раз дизайнеры говорят не только о мини-юбках, джинсах с низкой посадкой и футболках с принтами. В 2026 году тренд Y2K захватил аксессуары: на подиумах и в образах модников снова появились ремни со стразами, большие ободки, тонированные очки, шляпы-пажи и культовые сумки из прошлого.

Как пишет Who What Wear, ностальгия по нулевым стала одним из заметных направлений современной моды. После нескольких лет популярности минимализма и так называемой "тихой роскоши" дизайнеры и модники все чаще обращаются к ярким и максимально выразительным деталям.

Одним из главных возвращений стали ремни со стразами. Такой аксессуар сложно назвать сдержанным, однако именно он может сделать даже базовый образ заметным.

Ремни со стразами

Еще один "привет" из нулевых – очки с закругленными стеклами. Современная версия этого тренда может иметь яркие или цветные линзы, а необычная форма очков способна стать главным акцентом даже в минималистичном наряде.

Очки с закругленными стеклами

Вернулись и кашкеты. Этот аксессуар особенно хорошо знаком тем, кто помнит моду начала 2000-х. Они снова появляются в уличных образах. Кашкеты помогают изменить пропорции наряда и придать ему ретро-настроение.

Кашкеты

Не обошлось и без крупных сережек-колец. Аксессуар, который в свое время стал одним из символов поп-культуры 2000-х, в 2026 году вернулся в гораздо более смелом виде. Модники выбирают массивные модели, которые даже могут достигать почти до плеч.

Серьги-кольца

Отдельное место в списке занимают сумки в винтажном стиле. Речь идет о моделях, напоминающих культовые It-bags нулевых. Особенно актуальными стали модели, которые позволяют буквально вернуть в свой гардероб эстетику 2000-х.

Сумка в винтажном стиле

Завершают список возвращающихся аксессуаров кольца для пальцев ног. Когда-то они были неотъемлемым атрибутом летних образов, а теперь снова стали модным способом украсить ноги.

Кольца для пальцев ног

Ранее OBOZ.UA сообщал, что одна винтажная вещь станет трендом осени 2026 года.

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