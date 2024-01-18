Андре Тан показал звезд, которые поразили его модными образами на Emmy Awards 2024: Селена Гомес с фасоном платья 'прогадала'

Украинский дизайнер Андре Тан поделился своими впечатлениями о красной дорожке кинопремии Emmy Awards, состоявшейся 15 января в Лос-Анджелесе. В частности, модельер выделил 6 звезд, чьи образы его поразили больше всего.

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Андре Тан аргументировал свой выбор и проанализировал звездные луки. Мнением он поделился в Stories на своей Instagram-странице.

Селена Гомес

Певица и актриса Селена Гомес выбрала необычный образ, состоявший из бежевого сетчатого платья. Наряд звезды был усыпан бордовыми элементами декора из блесток, а узор напоминал лепестки цветов. "Но с фасоном, по-моему, она прогадала..." – написал дизайнер.

Сьюки Уотерхаус

Британская певица и невеста актера Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус стала одной из главных звезд вечера. Она выбрала красное длинное платье с обнаженной спиной и боками, что, по мнению модельера, "подчеркивает ее новые формы".

Исса Рэй

Американская актриса Исса Рэй посетила Emmy в воздушном платье кремового оттенка, усыпанного пайетками, бусинами и перьевой бахромой. "Паетки и бахрома все еще в тренде", – добавил Андре Тан.

Дженна Ортега

Актриса Дженна Ортега нарядила платье из полупрозрачной сетки, представлявшей собой корсетное миди с кринолином в цветочную вышивку. "Образ актрисы идеально вписался в актуальный стиль ренесанскора", – объяснил фэшн-эксперт.

Моника Беллуччи

Итальянская актриса Моника Беллуччи выбрала классический образ, облачившись в черный костюм из велюра в мужском стиле. "Элегантно", – прокомментировал дизайнер.

Джессика Честейн

Лук актрисы Джессики Честейн Андре Тан назвал ярким и трендовым. Звезда надела платье лаймового цвета от Gucci. "Бахрома будет в тренде еще долго", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Андре Тан назвал трендовые цветовые сочетания 2024 года.

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