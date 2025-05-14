Аксессуар в стиле бохо разрывает тренды: как правильно носить

Стилистика семидесятых стремительно вернулась в моду вместе с ее фантазийными рубашками, естественными цветами и стилем бохо. Одним из самых выразительных аксессуаров, выдержанных в этой стилистике, является широкий щедро декорированный различными, преимущественно металлическими, деталями пояс.

Видео дня

Как правильно носить бохо-пояса этим летом, рассказало издание Cosmopolitan. Его редакторы изучили Instagram-профили модных инфлюенсеров и позаимствовали оттуда несколько интересных идей. Кстати, такой пояс вовсе не обязательно вписывать в полный образ в стиле бохо. Он сам по себе добавит вайб семидесятых даже в банальный кэжуал-лук.

С платьями-бохо

Если вам все же хочется этой стилистики, приближенной к эстетике хиппи, сочетайте бохо-пояс со свободными длинными платьями, украшенными воланами, рюшами и кружевом. Добавьте к такой одежде грубую обувь и стилизованный образ готов.

Низко на бедрах

Пояс в стиле бохо не обязательно должен сидеть на талии. Им можно интересно подчеркнуть линию бедер. Особенно удачно при такой посадке будут смотреться наиболее сложные и декорированные модели. Пусть такой пояс будет не функциональной, а исключительно декоративной деталью.

С трикотажем

Хотя трикотажные вещи не очень типичны для стиля бохо, все же их можно очень удачно застилизовать именно соответствующим поясом. Но в таком случае лучше выбирать платье или футболку простого, даже минималистского кроя и украшать его действительно выразительным поясом.

С деловой одеждой

Казалось бы, бохо и офисный стиль – это абсолютные модные антонимы. Но последний можно сильно украсить, добавив к формальным вещам какой-нибудь выразительный аксессуар с настроением свободы. И пояс здесь будет, пожалуй, самым компромиссным вариантом.

С денимом

А вот деним, наоборот, прекрасно вписывается в стиль бохо. Именно поэтому такие пояса хорошо дополняют любые джинсовые вещи – брюки, юбки, рубашки.

Со стилем барбикор

Хотя кто-то скажет, что стиль барбикор остался в 2023 году, там же, где и фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом, все же не все готовы расставаться с этими наивными и немного детскими образами и розовым цветом. Осовременить его поможет именно бохо-пояс. И розовые вещи в стиле семидесятых, само собой.

С замшей

Мягкая и очень приятная на ощупь замша – один из самых характерных для стиля бохо материалов. Именно поэтому ее лучше украшать соответствующими поясами. Выбирайте вещи в одной цветовой гамме или контрастные, они все равно стилистически будут дополнять друг друга.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как модно носить рубашку этим летом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.