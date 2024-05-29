А вы и не заметили: 5 образов, которые Китти Спенсер 'скопировала' у принцессы Дианы. Фото

В детстве Леди Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы, была в тени. О ней очень редко писали СМИ. Лишь кое-где вспоминали как одну из гостей мероприятий, где собираются аристократы. Когда же она выросла, стала настоящей fashion-иконой: грамотно комбинирует шляпки с платьями и туфлями-лодочками, а костюмы – с украшениями и сумками... Так Китти удалось завоевать расположение модниц во всем мире. Сейчас она – посол ювелирного бренда Bvlgari и почетная гостья на подиумах Dolce&Gabbana.

Если взглянуть на некоторые из аутфитов Китти Спенсер, можно заметить некое сходство с нарядами леди Ди. Похоже, модель часто ищет вдохновение в культовых образах своей покойной тети. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Платья с фатином

В апреле 1985 года леди Ди в рамках королевского тура по Италии прибыла в оперный театр La Scala (в Милане). Тогда она была одета в розовое макси-платье с бантиками на бретелях, квадратным вырезом и заниженной талией. Свой образ принцесса стилизовала тиарой с бриллиантами, ожерельем из жемчуга, браслетом, серьгами, серебряными туфлями и клатчем.

В июне 2018 года в Риме Леди Китти Спенсер посетила вечеринку Bvlgari Dinner & Party на Stadio dei Marmi. Аристократка чуть ли не полностью повторила образ своей тети. Посмотрите: ее длинное платье также украшено слоями из фатина, имеет бантики на бретелях и заниженную талию. Завершил образ набор из массивного браслета, серьг и колье.

2. Платья с воротником "волна"

В октябре 1981 года принцесса Диана попала в объективы фотографов после того, как выступила в Кардиффе. Аристократка была одета в длинное полупрозрачное платье синего цвета с волнистыми рукавами и воротником, а также шелковой лентой на талии. Свой образ она дополнила набором украшений с сапфирами и коричневым клатчем.

В июле 2018 года племянница принцессы Дианы решила частично скопировать этот культовый лук. Она в Лондоне посетила вечеринку Bvlgari в платье похожего кроя и с активным флористическим орнаментом. Его стилизовала массивными кольцами, серьгами, браслетом и коричневой мини-сумкой.

3. Платья с бретелями на руках

В ноябре 1987 года леди Ди в один из вечеров, во время тура по Германии, надела роскошное черное макси-платье с обнаженными плечами от Victor Edelstein, которое дополнила черным клатчем и драгоценными украшениями. Похоже, Китти Спенсер понравился крой этого наряда и способ его стилизации. В мае 2018-го она посетила праздничный ужин Bvlgari FESTA в Banqueting House в украшениях с изумрудами и элегантном миди-платье с вырезом "сердце".

4. Красные макси-платья

В июне 1997 года в Вашингтоне принцесса Диана посетила торжественный ужин для сбора средств для Американского Красного Креста. Она была одета в длинное ярко-красное платье-футляр с вырезом под горло от бренда Jacques Azagury. А завершила образ красными туфлями, простой укладкой и массивными серьгами с жемчугом.

Похожий образ, но несколько модернизированный в плане кроя, составила и Китти Спенсер. В сентябре 2016 года она прибыла во Флоренцию на благотворительное мероприятие Celebrity Fight Night в ярко-красном платье-годе (снизу подол плавно расширяется). Его дополнила лаконичными серебряными украшениями с рубином и серебряным клатчем.

5. Черные платья с бантиками

В сентябре 1989 года принцесса Уэльская для благотворительного концерта в Барбикан-центре (в Лондоне) выбрала кружевное макси-платье с обнаженными плечами, расшитое бисером, от Bellville Sassoon. Черный шелковый бантик и массивные серьги сделали дополнительный акцент на изящной шее принцессы Дианы, а черный клатч подчеркнул ее белоснежные руки.

Китти Спенсер предпочитает более короткие наряды. Поэтому в сентябре 2016 года посетила 20-ю годовщину Jimmy Choo и презентацию книги Pret-a-Portea в отеле Berkeley в мини-платье похожего фасона, что ранее носила ее тетя. Обратите внимание: наряд имеет подобный бантик, флористические узоры, а также контрастные воротник и низ рукавов.

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