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9 модных ошибок, которые прибавляют вам возраст: забудьте об оверсайзе и бежевых колготках

Катерина Галущенко
Lady Oboz
3 минуты
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9 модных ошибок, которые прибавляют вам возраст: забудьте об оверсайзе и бежевых колготках

Многие трендовые образы могут добавить несколько лишних лет, если к ним добавить даже малейшую неподходящую безделушку. Поэтому важно правильно анализировать свой гардероб и собственный облик, ведь в погоне за трендами и изюмом можно немного переборщить.

Иногда то, что мы выбираем как модную вещь, может выглядеть совсем не так, как в образе, созданном в воображении. Поэтому A well styled life собрал самые распространенные ошибки, которые допускают красотки.

1. Слишком нежные цвета

Иногда тон лица может быть более тусклым, чем обычно, а если к бледному лицу добавить пастельные цвета одежды, можно подчеркнуть все возрастные нюансы. Для нежных образов источник советует использовать нюдовые оттенки, пастельные розовый и голубой, или добавить яркий акцент наряда.

9 модных ошибок, которые прибавляют вам возраст: забудьте об оверсайзе и бежевых колготках

2. Total черный образ

Хотя черный является универсальным цветом, а total черный образ – практичным, он все же имеет определенный нюанс. И это – создание эффекта тусклой и усталой кожи. Поэтому решить эту проблему можно вариантом, подобным первому пункту – разбавить другими цветами и яркими акцентами.

9 модных ошибок, которые прибавляют вам возраст: забудьте об оверсайзе и бежевых колготках

3. Оверсайз

Оверсайз очень удобный, а ныне и вневременный, тренд. Важно в таких свободных образах соблюдать баланс, чтобы чувствовать себя комфортно и не "утонуть" в одежде. Поэтому лучше компоновать широкие вещи с элементами, что обтягивают. К примеру, худи с лосинами, или плотная майка с джинсами-клеш.

9 модных ошибок, которые прибавляют вам возраст: забудьте об оверсайзе и бежевых колготках

4. Устаревшие очки

Мода на оправы для очков, как отмечает источник, меняется медленно, поэтому такие вещи красавицы нечасто обращают внимание. Однако популярные когда-то модели могут быть совершенно неуместны в настоящем.

9 модных ошибок, которые прибавляют вам возраст: забудьте об оверсайзе и бежевых колготках

5. Неправильное белье

Этот нюанс важен не только для людей, которые стараются дольше сохранить свою молодость с помощью стиля, но даже для самых молодых модниц. Бретелька, которая "выглядывает" из майки, линия белья, разделившая ягодицы на несколько частей – все это вещи, которые могут испортить даже самый гламурный образ.

9 модных ошибок, которые прибавляют вам возраст: забудьте об оверсайзе и бежевых колготках

6. Устаревшие тренды

Погоня за последними новинками моды иногда может привести к полному шкафу устаревших вещей. Из-за того, что тренды меняются бешеными темпами, лучше всего подобрать для себя одежду, которая будет выглядеть вневременно и будет входить в капсульный гардероб.

9 модных ошибок, которые прибавляют вам возраст: забудьте об оверсайзе и бежевых колготках

7. Неуместный цвет помады

Как сообщает источник, коричневая, глубокая и матовая помада подчеркивает морщины и добавляет несколько лишних лет. Вместо этого стоит задуматься над глянцевым блестящим финишем.

9 модных ошибок, которые прибавляют вам возраст: забудьте об оверсайзе и бежевых колготках

8. Бежевые колготки

Бежевые колготки портят образ только в одном случае – если они затемняют кожу, что, хоть и создаст эффект загорелой кожи, но будет отличаться от основного цвета тела и лица. Поэтому следует отдавать предпочтение либо тонам, совпадающим с оттенком кожи, либо черным.

9 модных ошибок, которые прибавляют вам возраст: забудьте об оверсайзе и бежевых колготках

9. Слишком много деталей

Источник указывает, что большое количество аксессуаров и деталей может "состарить". Впрочем, не всегда это актуально, ведь благодаря грамотно подобранным акцентным элементам можно даже убрать несколько лет.

9 модных ошибок, которые прибавляют вам возраст: забудьте об оверсайзе и бежевых колготках

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