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Как две капли воды похожа на маму. Как выглядит 19-летняя дочь Клаудии Шиффер и что ее связывает с королем Великобритании

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
108
Как две капли воды похожа на маму. Как выглядит 19-летняя дочь Клаудии Шиффер и что ее связывает с королем Великобритании

Дочь супермодели Клаудии Шиффер, 19-летняя Клементина Де Вер Драммонд посетила модный показ Dior, который на днях прошел в стенах шотландского замка Драммонд. Пользователи сети увидели поразительное сходство между мамой и дочерью.

Выход Клементины в люди знаменовал ее сольный светский дебют. Юная красавица была одета в кожаный тренч длинной до лодыжки, пишет El Espanol. Она сделала акцент на талии, завязав черный пояс.

Как две капли воды похожа на маму. Как выглядит 19-летняя дочь Клаудии Шиффер и что ее связывает с королем Великобритании
Как две капли воды похожа на маму. Как выглядит 19-летняя дочь Клаудии Шиффер и что ее связывает с королем Великобритании

Следуя правилу "меньше значит больше", Де Вер Драммонд отказалась от аксессуаров и ярких цветов. Драматический образ девушки напомнил стиль ее матери Клаудии Шиффер в 90-е.

Как две капли воды похожа на маму. Как выглядит 19-летняя дочь Клаудии Шиффер и что ее связывает с королем Великобритании
Как две капли воды похожа на маму. Как выглядит 19-летняя дочь Клаудии Шиффер и что ее связывает с королем Великобритании

Интересно, что фамилия Клементины и название замка совпадают не случайно. Дело в том, что ее отец, британский режиссер Мэттью Вон, узнал о своих корнях в возрасте 30 лет. Оказалось, папой Мэттью приходится не американский актер Роберт Вон, а граф Джордж Элберт Гарли Де Вер Драммонд, покинувший мать знаменитости незадолго до рождения сына.

Как две капли воды похожа на маму. Как выглядит 19-летняя дочь Клаудии Шиффер и что ее связывает с королем Великобритании
Как две капли воды похожа на маму. Как выглядит 19-летняя дочь Клаудии Шиффер и что ее связывает с королем Великобритании
Как две капли воды похожа на маму. Как выглядит 19-летняя дочь Клаудии Шиффер и что ее связывает с королем Великобритании

Британский аристократ был крестником короля Георга VI, отца Елизаветы II. Именно он был представителем семьи Драммондов, которые и построили одноименный замок в Шотландии. В настоящее время Мэттью Вон в официальной и личной жизни использует старинную фамилию, однако в профессиональной деятельности он оставил прежнее имя.

Как две капли воды похожа на маму. Как выглядит 19-летняя дочь Клаудии Шиффер и что ее связывает с королем Великобритании
Как две капли воды похожа на маму. Как выглядит 19-летняя дочь Клаудии Шиффер и что ее связывает с королем Великобритании

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