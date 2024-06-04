Как две капли воды похожа на маму. Как выглядит 19-летняя дочь Клаудии Шиффер и что ее связывает с королем Великобритании

Дочь супермодели Клаудии Шиффер, 19-летняя Клементина Де Вер Драммонд посетила модный показ Dior, который на днях прошел в стенах шотландского замка Драммонд. Пользователи сети увидели поразительное сходство между мамой и дочерью.

Выход Клементины в люди знаменовал ее сольный светский дебют. Юная красавица была одета в кожаный тренч длинной до лодыжки, пишет El Espanol. Она сделала акцент на талии, завязав черный пояс.

Следуя правилу "меньше значит больше", Де Вер Драммонд отказалась от аксессуаров и ярких цветов. Драматический образ девушки напомнил стиль ее матери Клаудии Шиффер в 90-е.

Интересно, что фамилия Клементины и название замка совпадают не случайно. Дело в том, что ее отец, британский режиссер Мэттью Вон, узнал о своих корнях в возрасте 30 лет. Оказалось, папой Мэттью приходится не американский актер Роберт Вон, а граф Джордж Элберт Гарли Де Вер Драммонд, покинувший мать знаменитости незадолго до рождения сына.

Британский аристократ был крестником короля Георга VI, отца Елизаветы II. Именно он был представителем семьи Драммондов, которые и построили одноименный замок в Шотландии. В настоящее время Мэттью Вон в официальной и личной жизни использует старинную фамилию, однако в профессиональной деятельности он оставил прежнее имя.

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