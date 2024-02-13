Оверсайз и нотка 'хулиганства': 6 секретов стиля Нади Дорофеевой

Надежда Дорофеева, она же DOROFEEVA, украинская певица и блогер, известная своим фирменным стилем и умением сочетает "несочетаемое". Так что ее смело можно назвать фэшн-инфлюэнсером, в частности на просторах украинского Instagram.

Надя, безусловно, завоевывает сердца фанатов в том числе и своими модными аутфитами и вдохновляет их на создание собственных неповторимых образов. OBOZ.UA проанализировал стиль Нади Дорофеевой и выделил 6 "фишек", которых она придерживается.

Вкус Дорофеевой распространяется на базовые оттенки серого, белого, коричневого. При этом звезда не боится добавить цвет в обыденность: в ее образах присутствует электрик, нежный розовый, яркий оранжевый и другие. Можно сказать, что Дорофеева предпочитает кэжуал и спортивный стиль, впрочем не ограничивает себя рамками.

Прическа

Узнаваемая фишка образа знаменитости – ее волосы. Дорофеева любит объемную прическу, а не приглаженные к голове косы. Певица предпочитает растрепанные волосы, что создает немножко "хулиганский", но и одновременно расслабленный вид. У Нади длинные, легкие кудри, и стрижка каскад, которую она удачно обыгрывает в своих образах. Из заплетенных причесок артистка нередко заплетает две косички, но чаще всего ее можно увидеть с волосами вниз.

Кепки и шапки

С головных уборов звезда бесспорно выбирает кепки и шапки. Она стилизует их в обыденных образах: как с худи и лонгсливами, джинсами и топами, так и с платьями. Так что этот универсальный элемент гардероба не редко можно увидеть на голове певицы.

Оверсайз

Если вы не знаете, где подсмотреть идеи оверсайз образов, то ответом будет – Instagram Дорофеевой. Она удачно сочетает большие фасоны между собой: разнообразные широкие брюки с длинными базовыми лонгами, кофты зип-худи с топами и джинсами. Певица любит так называемый "little top, big bottom", что можно перевести как "маленький верх, большой низ". Она использует этот прием, комбинируя обтягивающие короткие топы с широкими брюками или с длинными юбками. В образах на холодное время года Надя Доровеева предпочитает многослойность, сочетая те же любимые "большие" вещи, как например свитера и пальто.

Рубашки

Серо-черная в клетку, классическая белая, темно-синяя, с элементами бордового – что-что, а рубашки Дорофеева любит. Она использует их в качестве "верхней" одежды, набрасывая на уже сформированный лук. Может обвязать вокруг талии, подчеркнуть вычеркнуть фигуру в образе с оверсайзными вещами. Она также надевает рубашки в качестве самостоятельного элемента аутфита. Иногда певица использует рубашку, как акцент образа, а именно ее воротничок, виднеющийся из-под свитера.

Массивная обувь

Как известно из открытых источников, Надя Дорофеева среднего роста – 170 см, поэтому певица любит дополнять свои луки массивными "шузами". Высокая платформа придает образу грубости, уравновешивая его. Выбор артистки всегда падает на массивные ботинки и кроссовки с толстой подошвой, подчеркивающей длинные ноги Нади.

Украшения

Дорофеева предпочитает большие украшения, которые сразу бросаются в глаза. Многие из них – от украинских брендов. В общем артистка носит подвески, имеющие довольно массивный вид. Некоторые из них необычных форм и на длинной цепочке. К тому же певица любит чокеры на шею.

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