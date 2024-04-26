6 самых модных платьев этого лета, которые уже заполонили улицы Парижа

Нет лучшего времени для стилизации платья в образе, чем лето. Парижанки, известные своим легким, романтичным и женственным стилем, как никто другой, умеют обыграть этот элемент гардероба так, чтобы он был практичным, выглядел красиво и элегантно.

На улицах Парижа трудно найти коктейльные платья с откровенными декольте и вырезами, ведь это уже давно не считается модным за пределами вечерних мероприятий. Редакторы модного портала Who What Wear рассказали о 6 платьях, которые уже заполонили улицы столицы моды и любви.

Черный наряд

Сдержанная эстетика – так можно охарактеризовать стиль парижанок, ценящих лаконичность и шик в образе. В эту концепцию прекрасно вписывается черное платье с открытыми плечами или короткими рукавами, закрывающее тело, подчеркивая одновременно соблазнительные изгибы.

Мини с закрытыми рукавами

В своих образах модницы Парижа привыкли искать баланс. Если платье открывает ноги, руки обязательно следует закрыть, даже если материал будет прозрачным и дышащим. Такой выбор фасона выглядит элегантно всегда.

Деним

Сукня из джинсового материала будет отлично смотреться с легкими мюлями, балетками или сапогами. Стилизовать деним просто, но такие образы всегда смотрятся выигрышно и стильно.

Простота

Истинная сила жительниц Франции – в простоте. Незамысловатые фасоны, монотонность, преданность одному материалу и лаконичность в аксессуарах делают их стиль узнаваемым. Выбирая платье, модницы предпочтут сдержанный вариант одного цвета.

Вязаные платья

Немного уюта в образ можно добавить, выбирая наряды из натуральных нитей, таких как хлопок, лен или вискоза. Они обязательно должны быть в гардеробе на случай холодного лета.

Цветочный принт

Цветочный принт бывает разных форм и размеров, от мелких цветочков до больших, смелых и ярких. Французы привыкли носить наряды с разными вариантами узоров, а дополнить его можно базовыми аксессуарами и обувью.

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