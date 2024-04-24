8 вещей, которые никогда не стоит одевать на свадьбу, и чем их заменить. Образы для вдохновения
Выбор наряда для свадьбы, когда речь идет о гостях – это сложная задача, где легко ошибиться. Существует множество факторов, которые следует учесть: дресс-код, место проведения, время года и личный стиль.
Чтобы точно не нарушить этикет, следует знать об образах, которые никогда не стоит выбирать, собираясь к кому-то на свадьбу. О них рассказали редакторы Сosmopolitan.
Белое платье
Белый цвет традиционно "зарезервирован невестой", поэтому выбор белоснежного платья в пол среди гостей считается признаком невежливости. Пастельные, яркие и цветные варианты будут выглядеть уместнее.
Джинсы или спортивный костюм
Если в приглашении не указано, какой дресс-код предусмотрели молодожены, это еще не означает, что простые джинсы или спортивный костюм будут выглядеть хорошо. Слишком непринужденный образ продемонстрирует, что гость не видит торжества в празднике сочетания двух сердец. Если нет времени придумывать сложный образ, можно выбрать вечную классику. Например, базовый костюм, рубашку и т.д.
Очень откровенный наряд
Как бы жарко ни было на улице, выбирать вульгарные платья со слишком откровенными вырезами на свадьбу неуместно. Эта церемония олицетворяет семейные ценности и тепло, поэтому на ней обычно нет места излишней сексуальности и развязности гостей. Сдержанное платье с открытой спиной, руками или разрезом на ноге будет лучше всего в летнее время.
Поетки, блестки и камни
Будучи гостем на свадьбе, следует помнить, что звездами вечера должна быть только одна влюбленная пара. Вечерние платья в блестках с головы до ног, много камешков и паеток могут восприниматься как попытка затмить невесту. Следует выбрать наряд, который не привлекал бы слишком много внимания.
Дресс-код
Если в приглашении указан дресс-код, его нужно непременно соблюсти. Возможно, влюбленные хотят сделать фото в одном стиле или создают особую эстетику. Игнорирование просьб пары будет считаться грубостью.
Дыры, разрывы и грязь
Хуже, чем неуместный наряд, может быть только неряшливая одежда с дырочками, грязью, разрывами и т.д. Свадьба – важный день для пары, и каждому хотелось бы видеть, что это событие торжественно и для их гостей.
Голые плечи
Многие молодожены в свадебную церемонию вкладывают сакральный смысл, поэтому от своих гостей хотели бы видеть скромность. В таких случаях следует уважать место обмена обетами и взять с собой накидку на плечи, чтобы закрыться по крайней мере в церкви.
Брюки
Платье – это красивый, но не всегда практичный вариант для свадьбы. Однако его можно заменить штанами, если удачно подобрать верх. К примеру, дополнить классические брюки блузкой, жакетом или другим нарядным элементом гардероба.
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