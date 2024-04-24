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8 вещей, которые никогда не стоит одевать на свадьбу, и чем их заменить. Образы для вдохновения

Катерина Малай
Lady Oboz
3 минуты
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8 вещей, которые никогда не стоит одевать на свадьбу, и чем их заменить. Образы для вдохновения

Выбор наряда для свадьбы, когда речь идет о гостях – это сложная задача, где легко ошибиться. Существует множество факторов, которые следует учесть: дресс-код, место проведения, время года и личный стиль.

Чтобы точно не нарушить этикет, следует знать об образах, которые никогда не стоит выбирать, собираясь к кому-то на свадьбу. О них рассказали редакторы Сosmopolitan.

Белое платье

Белый цвет традиционно "зарезервирован невестой", поэтому выбор белоснежного платья в пол среди гостей считается признаком невежливости. Пастельные, яркие и цветные варианты будут выглядеть уместнее.

8 вещей, которые никогда не стоит одевать на свадьбу, и чем их заменить. Образы для вдохновения

Джинсы или спортивный костюм

Если в приглашении не указано, какой дресс-код предусмотрели молодожены, это еще не означает, что простые джинсы или спортивный костюм будут выглядеть хорошо. Слишком непринужденный образ продемонстрирует, что гость не видит торжества в празднике сочетания двух сердец. Если нет времени придумывать сложный образ, можно выбрать вечную классику. Например, базовый костюм, рубашку и т.д.

8 вещей, которые никогда не стоит одевать на свадьбу, и чем их заменить. Образы для вдохновения

Очень откровенный наряд

Как бы жарко ни было на улице, выбирать вульгарные платья со слишком откровенными вырезами на свадьбу неуместно. Эта церемония олицетворяет семейные ценности и тепло, поэтому на ней обычно нет места излишней сексуальности и развязности гостей. Сдержанное платье с открытой спиной, руками или разрезом на ноге будет лучше всего в летнее время.

8 вещей, которые никогда не стоит одевать на свадьбу, и чем их заменить. Образы для вдохновения

Поетки, блестки и камни

Будучи гостем на свадьбе, следует помнить, что звездами вечера должна быть только одна влюбленная пара. Вечерние платья в блестках с головы до ног, много камешков и паеток могут восприниматься как попытка затмить невесту. Следует выбрать наряд, который не привлекал бы слишком много внимания.

8 вещей, которые никогда не стоит одевать на свадьбу, и чем их заменить. Образы для вдохновения

Дресс-код

Если в приглашении указан дресс-код, его нужно непременно соблюсти. Возможно, влюбленные хотят сделать фото в одном стиле или создают особую эстетику. Игнорирование просьб пары будет считаться грубостью.

8 вещей, которые никогда не стоит одевать на свадьбу, и чем их заменить. Образы для вдохновения

Дыры, разрывы и грязь

Хуже, чем неуместный наряд, может быть только неряшливая одежда с дырочками, грязью, разрывами и т.д. Свадьба – важный день для пары, и каждому хотелось бы видеть, что это событие торжественно и для их гостей.

8 вещей, которые никогда не стоит одевать на свадьбу, и чем их заменить. Образы для вдохновения

Голые плечи

Многие молодожены в свадебную церемонию вкладывают сакральный смысл, поэтому от своих гостей хотели бы видеть скромность. В таких случаях следует уважать место обмена обетами и взять с собой накидку на плечи, чтобы закрыться по крайней мере в церкви.

Брюки

Платье – это красивый, но не всегда практичный вариант для свадьбы. Однако его можно заменить штанами, если удачно подобрать верх. К примеру, дополнить классические брюки блузкой, жакетом или другим нарядным элементом гардероба.

8 вещей, которые никогда не стоит одевать на свадьбу, и чем их заменить. Образы для вдохновения

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