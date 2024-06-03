6 раз, когда Меган Маркл одевалась так же, как принцесса Диана. Фото

Принцессу Диану не зря считают иконой стиля, ведь ее образы часто копируют, а определенные наряды королевских лиц удивительно очень похожи на то, что носила бывшая жена короля Чарльза III. Так за 7 лет брака актрисы Меган Маркл с принцем Гарри в гардеробе артистки собралось немало одежды удивительно похожего на стиль свекрови.

Их обоих считают достаточно элегантными в вопросах моды. И хотя они никогда в жизни не виделись вживую из-за ранней смерти принцессы Дианы, но их стили одежды время от времени удивительно совпадают. Hello! обратил внимание на один из последних образов Меган Маркл во время ее скандальной поездки в Нигерию, который был прямой отсылкой к покойной королевской особе.

Белые джинсы и лоферы

К концу посещения Нигерии в мае этого года Меган Маркл решила напротив открытым платьям одеть белые джинсы, песочные лоферы и этого же цвета блейзер. В идентичном образе, но с более серым оттенком пиджака, была и принцесса Диана.

Красное платье на тонких лямках

В 1995 году на вечеринку Кэтрин Уокер в Аргентине принцесса надела яркое красное платье с тоненькими лямками, соединявшимися на шее, а уже в 2021 году ее невестка выбрала похожий образ, но с более глубоким декольте, на красную дорожку в Нью-Йорке.

Белое платье-футляр

Эти белые платья королевских лиц отличаются только длиной и дополнительными карманами на змейке у принцессы Дианы.

Длинное темное платье с пайетками

В 1990 году бывшая жена Чарльза III решила шокировать общественность облегающим платьем бутылочного зеленого цвета и чокером с серьгами с изумрудами. Меган Маркл во время беременности сыном Арчи в 2019 году попытались надеть схожий наряд в облипку и с синими пайетками.

Изумрудное пальто

Во время беременности в 2019 году Меган Маркл предстала перед публикой в изумрудном костюме-двойке, состоявшей из платья и пальто с вкраплениями темно-зеленого. А вот принцесса, пока вынашивала принца Уильяма, щеголяла в пальто более светлого цвета, но добавила к нему шляпку.

Красное длинное платье

Еще одно красное платье объединяет этих двух королевских особ. И хотя они не идентичны, но оттенок и длина обоих тождественны.

Ранее OBOZ.UA писал, что несколько образов принцессы Дианы позаимствовала себе и ее племянница Китти Спенсер.

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