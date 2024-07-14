6 лучших летних образов с кроссовками
Кроссовки – один из самых универсальных видов обуви, позволяющий создавать комфортные и стильные луки, даже летом. Умея правильно подбирать одежду, вы создадите образ, в котором не будет жарко в очень солнечные дни.
Легкие вещи пастельных оттенков из натуральных тканей отлично сочетаются со спортивной обувью. Редакторы Who What Wear подготовили шесть лучших летних образов с кроссовками.
Короткий костюм с кроссовками
Соединив в одном луке короткие шорты, легкую футболку и спортивные кроссовки, вам удастся создать трендовый образ, в котором будет комфортно в жаркие дни.
Топ, льняные брюки и кроссовки
Попытайтесь создать образ из одежды контрастного цвета. Более темные льняные брюки в сочетании со светлым топом и кроссовками будут выглядеть элегантно.
Рубашка в полоску, юбка миди и кроссовки
Совместив однотонную юбку с принтованной рубашкой, вы сделаете элегантный образ, который будет смотреться более интересно со спортивной обувью пастельного цвета.
Мини платье и кроссовки
Легкое и элегантное мини-платье отлично сочетается с массивными кроссовками. Предпочитайте контрастный верх и низ, чтобы создать стильный аутфит.
Кардиган, шорты и кроссовки
Шорты стали самым трендовым предметом гардероба этим летом. Совместите их со светлым кардиганом и кроссовками, и у вас получится актуальный наряд.
Платье без бретелей и кроссовки
Нежное, изысканное платье без бретелей будет выглядеть более стильно и уникально в сочетании с массивной обувью. В таком образе вы соедините спортивный и элегантный стиль.
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