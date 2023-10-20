59-летняя Моника Беллуччи и 65-летний Тим Бертон впервые вместе появились на публике после подтверждения романа. Фото

Итальянская 59-летняя актриса Моника Беллуччи впервые после подтверждения слухов о романе с 65-летним американским кинопродюсером Тимом Бертоном появилась в его компании на светском мероприятии. Звезды в статусе пары посетили премьеру ленты Diabolik Chi Sei на 18-м Римском кинофестивале.

На красной дорожке влюбленные держались за руки и мило позировали в объятиях друг друга. OBOZ.UA решил показать, как выглядела пара (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Моника Беллуччи выбрала серое платье в пол, которое подчеркнуло ее формы. Хотя наряд был довольно сдержанным, декольте звезды осталось открытым.

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Ее избранник предстал в классическом костюме-двойке черного цвета. Вместе влюбленные прошлись, мимо папарацци, не скрывая чувств друг к другу, и дали несколько комментариев для прессы.

Напомним, слухи о романе знаменитостей распространились в феврале 2023 года, когда их увидели во время романтического ужина в Париже. Как позже выяснилось, звезды влюбились друг в друга в конце 2022 года.

Моника Беллуччи решила не скрывать отношения с Тимом Бертоном и публично объявила, что любит его. По словам актрисы, роман продюсером – это новое приключение в ее жизни.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит младшая дочь Монники Беллуччи от бывшего мужа Венсана Касселя, которую звездная мама скрывает от публики. Старшая наследница звезды выбрала быть медийной личностью, а ее сестра прячется в тени.

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