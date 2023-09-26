Обратно в 80-е: 5 стильных приемов принцессы Дианы, Елизаветы II и других королевских особ, которые вам захочется повторить

Стиль 80-х – это пышные прически, одежда с подплечниками, пайетки, пестрые принты и яркие цвета. Казалось бы, все то, чему не место в королевском гардеробе. Однако многие представители семьи монархов вдохновлялись этими трендами и частично вкрапляли их в собственные образы.

Какие стильные приемы принцесс, королев и герцогинь из далеких 80-х годов можно смело повторять сегодня, чтобы разнообразить современные аутфиты? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Пальто oversize

Принцесса Диана в 1988 году посетила фестиваль в Глазго в голубом пальто oversize с контрастными пуговицами. Благодаря расслабленному крою эта вещь была комфортной и имела достаточно места для того, чтобы надеть под нее многослойную одежду. К слову, в 2020 году дизайнеры Balmain и Proenza Schouler выпустили в своих коллекциях подобные пальто (слегка измененные), чтобы они стали актуальными и сегодня.

Видео дня

2. Принт Polka dot

Согласно Cosmopolitan, принт в горошек стал популярным в 80-ые годы, однако он существует с момента изобретения швейной машинки в 1700-х. Он то исчезает, то врывается в тренды, но все же остается постоянным фаворитом многих известных королевских особ. Так, ранее вещи с Polka dot обожали носить Сара Маргарет (герцогиня Йоркская) и принцесса Диана, а сегодня это одна из составляющих стиля герцогини Кейт Миддлтон.

Вес Гордон, креативный директор Carolina Herrera, объяснил The New York Times, в чем феномен этого узора: "Горошок – это в основном нейтральный элемент. Мне нравится думать о нем как о комиках в принтах, потому что они так универсальны и причудливы". А в пресс-релизе Prada к коллекции 2021 года указали другую причину популярности: "Горошок, кажется, появляется всякий раз, когда в истории наступает темный или беспокойный период. Это объясняет всплеск тенденции после COVID".

3. Блуза с бантиком

Блузы с небольшим бантиком на шее появились в 80-е как более женственная альтернатива галстукам. Далее их ввели в высокую моду Коко Шанель и Ив Сен-Лоран, что не смогла проигнорировать леди Ди. Принцесса часто смягчала свои строгие костюмы с помощью таких блуз, а теперь этим стильным приемом можете воспользоваться и вы.

4. Интересные колорблоки

Одежда с контрастными цветными блоками – давняя традиция в королевской семье Виндзоров, которая была на пике популярности в 80-х. Это сочетание алого, синего, розового или черного с белым, которые были представлены в смелых геометрических рисунках. Так, принцесса Анна в 1985 году на Эпсомском дерби намекнула на эту тенденцию. Она надела кремовое пальто с темно-синими вставками и такого же цвета пуговицами в форме ромба. Если у вас нет нарядов с похожим дизайном, попробуйте просто соединить в образе красное пальто поверх розового комбинезона или, скажем, зеленую рубашку с желтыми брюками.

5. Изысканные абстракции

Анималистические принты, горошек, геометрические фигуры, большие цветы и брызги краски были частью узоров, которые определили моду 80-х. И поскольку королева Елизавета II любила выделяться из толпы своими яркими платьями и костюмами, не обошла и этот тренд. Например, в 1983 году во время официального визита в Сан-Диего Ее Величество надела платье, блузу и шляпку в контрастных темно-синем и белом цветах с одинаковыми абстрактными рисунками. Завершила свой образ элегантными перчатками и обувью на низкой платформе. Так почему бы и вам не попробовать дополнить аутфиты интересными принтами?

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 популярных солнцезащитных очках, которые годами носят короли и принцессы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!