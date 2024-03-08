5 ошибок тонального крема, из-за которых вы выглядите старше

Тональный крем – одно из самых популярных средств для макияжа, основа ежедневного ухода. Он маскирует красноту, скрывает недостатки и в целом может создать более ровный и сияющий тон кожи.

Однако следует сказать, что не все основы одинаковы, а некоторые из них на коже приобретают выраженный оранжевый оттенок. Часто случается, что крем забивается в неровности и морщины, что, конечно, заметно прибавляет возраст.а Эксперты рассказали, каких ошибок в макияже следует избегать.

Нанесение основания на обезвоженную кожу

Многоэтапный уход – основа качественного макияжа. Однако утро – это не тот период, когда есть время очищать лицо гелем для умывания, наносить защитный крем, средство для увлажнения, тоник и т.д. Специалисты предостерегают: не стоит игнорировать этап качественного утреннего увлажнения кожи.

"Хорошее увлажнение является залогом молодого сияющего цвета лица", – подчеркнул Джейми Кумбс, визажист Dior.

Утренний уход должен включать, по крайней мере, хороший тоник и увлажняющий защитный крем. При этом старайтесь не делать чрезмерный массаж, поскольку это может стимулировать кожные сальные железы, образуя избыток жира.

Игнорирование праймера

Хотя не для всех типов кожи нужны праймеры, они могут быть полезны, когда речь заходит о качестве нанесения основы.

Использование качественного праймера поможет уменьшить красноту, размыть недостатки и подготовить кожу для тонального крема.

Слишком густая основа

Малин Коулман, визажистка Max Factor, говорит, что слишком густая тональная основа придает возраста.

"Люди думают, что из-за того, что они старше, им нужно использовать более плотную основу, чтобы замаскировать морщины, но на самом деле именно из-за этого неровности на коже выглядят более заметными", – пояснила Коулман.

Визажисты рекомендуют выбирать более насыщенный пигмент, а не густую текстуру. Можно также добавить к ежедневному уходу легкую, прозрачную основу, которую можно наносить на участки, где требуется дополнительное покрытие.

Эффект загара

Тональный крем должен идеально гармонировать с цветом лица. Многие подвергались импульсу купить более темную основу, веря, что это создаст привлекательный эффект загара.

Хотя это большая ошибка в любом возрасте, она может выглядеть особенно некстати на зрелой коже. Если вы хотите добавить легкий эффект загара, используйте румяна и бронзер.

Чрезмерное припудривание лица

Еще одна распространенная ошибка – это чрезмерное увлечение пудрой. Несколько слоев пудры поверх тонального создает совершенно противоположный эффект – лицо становится тусклым, а поры укупориваются. Пудра полезна для закрепления макияжа и матирования кожи, но ее следует наносить очень тонкими слоями, а не растирать. Ищите формулы ультратонкого помола, исчезающие в коже.

Визажисты советуют лайфхак – постучать кисточкой для пудры по руке перед нанесением на лицо – это удалит излишки продукта и гарантирует, что вы используете только небольшое количество.

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