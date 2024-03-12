В современном мире, где каждый из нас сталкивается со стрессами и вызовами, важно окружать себя позитивом. Однако иногда мы можем встретить токсичных людей, которые наносят вред нашему эмоциональному состоянию и отношениям. Меня зовут Ирина Шенье, я женский психолог и кризисный консультант, и в этом материале предлагаю рассмотреть ТОП-12 фраз, которые часто используют токсичные люди. И еще я научу вас, как уберечься от этой токсичности.

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Токсичні люди - це ті, хто завдає негативного впливу на ваше життя. Вони постійно критикують, намагаються контролювати і завжди створюють якусь негативну ситуацію. Вони можуть зіпсувати настрій, завдати стресу, або навіть можуть "підсадити" вас на шкідливі звички. Щоб захиститися, важливо усвідомлювати таких людей та вміти відділятися від їхнього негативного впливу.

Токсичні люди можуть бути різними. Деякі завжди негативні та критикують все, що робиш. Інші намагаються контролювати тебе, як ляльку. Є ті, хто завжди робить драму та конфлікти. А ще можуть бути ті, хто виглядає дружелюбно, але за спиною робить щось погане. Важливо розпізнати ці ознаки та вміти відсторонитися від негативного впливу таких людей.

Отже, зібрала для вас ТОП-12 найпопулярніших фраз токсичних людей. Ці фрази можуть стати для вас "червоними прапорцями" того, що перед вами токсик.

"Ти завжди робиш все неправильно"

Токсичні люди завжди критикують і намагаються знизити вашу самооцінку. Навчіться розрізняти токсичність від конструктивної критики, але навіть конструктивній критиці не давайте шансу підірвати вашу впевненість у своїх силах.

"Я ж тобі добра бажаю"

Ця фраза інколи може ховати за собою токсичні наміри. Токсичні люди часто вживають її, коли намагаються приховати свою критику або негативні почуття. Важливо бути уважним та слухати не тільки слова, а й відчуття, які супроводжують цю фразу, оскільки за нею може ховатися недружелюбний вплив.

"Ти ніколи не слухаєш мене"

Токсичні люди постійно відчувають потребу в тому, щоб бути в центрі уваги. Визначте межі та навчіться встановлювати їх, не віддавайте таким людям контроль над вашими діями.

"Ти завжди винен/винна в усьому"

Токсичні люди перекладають свої проблеми на інших. Не приймайте на себе чужі проблеми без належних обгрунтувань та аргументів, Сприяйте конструктивним рішенням.

"Ти не можеш чого-небудь досягти"

Токсичні люди намагаються знизити ваші амбіції. Вірте в себе та свої здібності, ігноруйте негативні коментарі.

"Ти завжди робиш все для себе"

Токсичні люди не розуміють концепції самостійності. Зверніть увагу на свої потреби, не дозволяйте іншим визначати ваші дії.

"Ти завжди скаржишся"

Токсичні люди стараються уникнути власних проблем, звинувачуючи вас в негативних емоціях. Шукайте підтримку та виражайте свої почуття, але не занурюйтесь в постійну негативність.

"Ти завжди робиш все занадто повільно"

Токсичні люди демотивують вас, висловлюючи сумніви у вашій ефективності. Розвивайте свою продуктивність, але не давайте таким людям тиснути на вас.

"Ти не вартуєш моєї уваги"

Токсичні люди намагаються знизити вашу самооцінку. Не забувайте про свою цінність і не дозволяйте іншим її занижувати.

"Ти ніколи не робиш те, що я прошу"

Токсичні люди постійно встановлюють непомірні очікування. Спілкуйтеся щодо реальних можливостей і встановлюйте свої межі у спілкуванні з іншими.

"Ти все драматизуєш"

Таким чином токсичні люди мало того, що обезцінюють ваші почуття, так ще й змушують вас повірити в те, що це ви винні в ситуації, що склалася. У відповідь важливо вислухати і виразити свої почуття, не допускаючи маніпуляцій та ігнорування власних емоцій.

"Колись ти все зрозумієш"

Цю фразу токсичні люди вживають, щоб вказати на відсутність розуміння або досвіду у вашому рішенні чи вчинку. Часто це може викликати відчуття невпевненості та почуття, що ви неправильно розумієте ситуацію. Важливо не допускати, щоб така фраза підривала вашу впевненість, а замість цього звертатися до власних переконань і виражати свої думки відкрито.

Важливо пам’ятати, що мова та поведінка токсичних людей є відображенням їх невпевненості та недоліків, а не ваших. Намагайтеся уникати токсичних взаємин та будьте відкритими до позитивного спілкування. Зберігайте емоційне здоров'я та вивчайте навички самозахисту, щоб захистити себе від негативного впливу навколишніх.