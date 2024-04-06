10 расслабленных весенних образов, когда нечего надеть

Весенние модные тенденции привлекают необычными решениями и яркими цветами. Однако иногда так хочется отдохнуть от быстротечных трендов, надев универсальный, но стильный лук.

Издание Who What Wear собрало подборку из расслабленных весенних образов, которые подойдут для любого случая. Поскольку большинство этих комбинаций состоит из одной-трех вещей, вы сможете легко повторить несколько таких нарядов, не прилагая усилий.

Полосатая рубашка и джинсы

В течение весны многие наряды будут неизбежно вращаться вокруг джинсов, поэтому такое сочетание полосатой рубашки и любимой пары не только простое, но и действительно шикарное. Добавьте кроссовки для комфорта или выберите мюли, чтобы создать изысканный вечерний образ.

Бомбер и плиссированная юбка

За последние месяцы куртки-бомберы резко вернулись в моду. Длинная плиссированная юбка нейтрального оттенка придает гармонии всему образу.

Белая футболка и макси-юбка

Есть много легких весенних образов, начинающихся с простой белой футболки. Соединяйте ее с актуальной джинсовой юбкой макси и укороченной курткой, если этого требует погода.

Байкерская куртка и широкие брюки

Универсальная байкерская куртка – базовая вещь гардероба. Существует множество вариантов весенних образов, начиная от сдержанных женских платьев, заканчивая классическими брюками.

Вязанное платье

Что может быть лучше, чем расслабленный силуэт простого вязаного платья. Кроме того, вы можете заменить лоферы на каблуки в зависимости от случая.

Тренч, красочный трикотаж и джинсы

Тренч стал иконой весенних луков благодаря своей легкости и водонепроницаемому дизайну, защищающему от ливней. В этом сезоне в качестве основы образа выберите разноцветный трикотаж и дополните аутфит светлыми джинсами.

Платье и джинсовая куртка

Весеннее платье с цветочным принтом – это маст-хев тёплых дней. Светлая джинсовая куртка станет идеальным завершающим штрихом.

Деним с денимом

Джинсовый стиль является основным элементом гардероба, будь то практичные джинсы, юбка или легкая джинсовая куртка. Но самым удачным образом станет простое сочетание двух вещей одинаковых оттенков.

Трикотаж в полоску, джинсы и лоферы

Вязаные вещи в полоску никогда не потеряют своего обаяния. Носите любимый кардиган, как обычно, или накиньте на плечи, чтобы получить еще один классический аутфит.

Костюм из двух вещей

Есть много причин ценить крутой костюм. Во-первых, мгновенное сочетание облегчают выбор наряда, а во-вторых, оно всегда имеет собранный вид, несмотря ни на что.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о совете украинской стилистки, с чем носить цветные колготки, и назвала единственное табу для женщин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!