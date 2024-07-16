10 быстрых и модных причесок на каждый день, которые спасут от жары

Жара заставляет нас пересмотреть репертуар летних причесок, в которые традиционно входят хвостики и пучки. Современные реалии дарят шанс на множество экспериментов, которые помогут разнообразить образы.

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Самое время сочетать полезное с приятным, или языком трендов – модное с практичным. Издание Glamour собрало собственный топ нескучных причесок для летнего зноя.

Детские косички

Косички, вдохновленные прической Марго Робби, создадут атмосферу 70-х. Вы можете выбрать: плести их с обеих сторон или сделать акцент на одной половине лица. Известная стилистка Moroccanoil Брайс Скарлетт, сделавшая этот образ для Робби в стиле Шэрон Тейт, говорит, что ключ к сохранению актуальности состоит в том, чтобы не слишком точно повторять за шаблоном.

Венок

Чтобы получить полную атмосферу коттеджкора, соедините свое летнее платье с косами. Эксперты рекомендуют добавить волнистости вашим волосам перед заплетением косы. Это не только придаст вам вид бохо, но и текстура поможет лучше зафиксировать прическу.

Спортивная коса

Добавьте спортивный вид классической косе, собрав волосы в высокий хвост. Чтобы получить действительно элегантный вид, нанесите мусс для сильной фиксации, а затем оберните шарф вокруг линии волос и основания вашего хвостика.

Косы-пузыри

Просто "распушите" ваши хвостики вместо того, чтобы заплетать их, то есть сгруппируйте свой хвост на небольшие части тонкими резиночками, а затем потяните каждую часть. Несколько прядей спереди придают романтический вид.

Заколка для волос

Этот тренд полюбился многим знаменитостям. Вдохновитесь Беллой Хадид и закрепите пучок заколкой в форме бабочки.

Яркие клипсы

Заколки оригинальной формы не только придают визуальный интерес, но и прекрасно подходят для того, чтобы более короткие пряди не попадали на лицо во время жары. Добавьте пару красочных клипс, и все готово.

Симпатичная бандана

Классическая бандана может спасти даже самые плохие дни ваших волос.

Косичка с платком

Переплетите платок через стандартную косу или скрутите, чтобы было интереснее.

Украшенные колоски

Украсьте косы кольцами для волос и аксессуарами для создания трендовой атмосферы.

Челка-шторка

Челка-шторка имеет еще более крутой вид летом, если вы позволите ей свисать из растрепанного пучка.

Ранее OBOZ.UA писал о гениальном лайфхаке для прически в жару, с которым можно распускать волосы.

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