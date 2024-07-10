В сети показали гениальный лайфхак для прически в жару, с которым можно распускать волосы

Среди многих вариантов летних причесок самым простым способом убрать волосы от лица в жару всегда было всего одно движение, которое заправляло пряди за уши. Некоторые повторяют его бессознательно, стараясь хоть как-то закрепить короткую или длинную челку.

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Однако, несмотря на лёгкость такой "прически", она остается ненадежной. Как исправить это, рассказала блогерша, чье видео в TikTok собрало более 500 тысяч просмотров.

Блондинка заявила, что ее несложный лайфхак поможет избежать растрепанных волос перед глазами.

Для этого она отделила передние пряди от всех остальных и разделила на равные части, каждую из которых заплела в обычную косичку. После этого блогерша связала концы двух косичек и перешла ко второму шагу.

Девушка собрала волосы в небрежный высокий хвост и протянула его через колечко из косичек, таким образом опрокинув их назад. После этого основную часть шевелюры можно распускать и наслаждаться результатом.

Передние пряди, надежно закрепленные в косичках, не вылезут к лицу их-за ветра или активных движений. В то же время они остаются замаскированными под распущенными волосами.

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