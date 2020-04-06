"Цель оправдывает средства": стало известно, кто переплыл Днепр перед полицией. Фото спортсмена

Парень, который переплыл Днепр, чтобы попасть на спортплощадку в киевском Гидропарке, несмотря на усиление карантина в стране, работает фитнес-тренером в сети "Спортлайф".

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Зовут киевлянина Валентин Бурьянов, сообщает "Страна" (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

sportlife.ua

Он увлекается историей, философией, психологией, политологией, художественной литературой, кинематографом, плаваньем, теннисом, конным спортом, боулингом и шахматами.

sportlife.ua

"Мой девиз: цель оправдывает средства. Я отличный, коммуникабельный и амбициозный парень. Учитывая тот факт, что я с раннего детства занимаюсь различными видами спорта, с уверенностью могу сказать, что у меня есть немалый опыт в данной сфере, как позитивный, так и негативный, что тоже не менее важно. По моему мнению, человек по своей природе никогда не сможет стать идеальным, но я считаю, что необходимо приблизится к этому настолько, насколько это возможно", – написано о Бурьянове на сайте клуба.

sportlife.ua

sportlife.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на киевлянина, который решил вплавь добраться в Гидропарк, несмотря усиление карантина из-за коронавируса, составлен админпротокол. В полиции уточнили только его возраст – парень родился в 1999 году.

Задерживала его целая группа полицейских. Это вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

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