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/Новости Киева

Вцепился в ногу: на Киевщине неадекват искусал полицейского

1.1тЧитать материал на украинском

На Киевщине, в селе Деревянка Обуховского района, неадекватный 28-летний мужчина укусил за ногу полицейского, который приехал его усмирять.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевщины, сначала на спецлинию 102 полиции поступило сообщение от селян, что сосед травит на них собаку и стреляет из рогатки. Поэтому патрульные выехали на место происшествия. Но мужчина вместо того, чтобы успокоиться, начал угрожать самим полицейским.

Правоохранители попытались задержать мужчину, но тот ударил одного из правоохранителей по лицу, а другого укусил за ногу.

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"Укринформ"

Нарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Им оказался местный житель 1991 года рождения, безработный и неженатый.

Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове водитель BMW нарушил ПДД и пытался съесть свои водительские права, когда патрульные начали проверять их в базе данных. Кроме того, нарушитель укусил полицейского за палец.

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Место
УкраинаКиев
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Березовская Таня
Березовская Таня
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CARGO 100
CARGO 100
Дембель ...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Наверное свiдомий ахтивист.....даже прививки не помогут.
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