В Киеве второй подряд рекорд по новым случаям COVID-19

В Киеве по состоянию на 12 сентября обнаружен 16 951 случай коронавируса (COVID-19). За минувшие сутки заболевание обнаружили у 428 жителей столицы, что стало новым антирекордом.

Об этом сообщается на официальном сайте СНБО.

Предыдущий рекордный показатель зафиксирован 10 сентября – 404 случая COVID-19.

При этом в Киевской области всего 6750 зарегистрированных случаев коронавируса, из них за последние сутки – 102.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 12 сентября в Украине официально подтверждено 151 859 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки в стране было выявлено 3103 новых больных.

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