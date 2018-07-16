В Киеве "минировали" станции метро

В понедельник, 16 июля, в Киеве сообщили о минировании станций метро "Гидропарк" и "Левобережная".

Первый вызов на линию экстренных служб поступил около 07:00, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Правоохранители провели обследование помещения станции "Гидропарк". На месте дежурили медики и спасатели, а также взрывотехники.

В результате взрывоопасных предметов не нашли. Станция возобновила свою работу.

Спустя некоторое время появилась информация о минировании еще одной станции метро - "Левобережная".

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 13 июля в метро Киева произошел коллапс.