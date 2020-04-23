"Хуже собаки зарыли": украинка рассказала об ужасах похорон пациента с подозрением на COVID-19 в Василькове

Родственница умершего пациента больницы в Василькове Киевской области рассказала жуткие подробностями о том, как бесчеловечно там хоронят людей с подозрением на коронавирус.

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Она убеждена, что врачи там сотрудничают с ритуальными службами и хоронят умерших от других болезней по правилам для пациентов с COVID-19. Об этом пишет "Страна.ua".

Так, по словам Валентины Васильевны, в городе только одна ритуальная фирма официально имеет право заниматься погребением умерших от коронавируса. В больнице же, даже если результаты теста не успели прийти, давят на родственников, чтобы те обращались именно к этой службе. При этом женщина утверждает, что там существенно завысили цену и по документам похоронили живого человека.

"Умер мой сват, ему несколько раз отказывали в госпитализации, у него не было температуры, обследование показало пневмонию. В инфекционное отделение его привезла моя дочь, а не "скорая". Позвонила главврачу и спросила, почему его не переводят в реанимацию, так как ему нужна была операция, но мне ответили, что тогда все медики окажутся в отделении интенсивной терапии…" – рассказала Валентина Васильевна.

Она добавила, что состояние ее свата только ухудшилось. Женщина сама эпидемиолог, поэтому, говорит, ей было понятно, что это не картина коронавируса. Но мужчине не оказали необходимую помощь и он умер.

"Ему при выписке написали, что у него почечная недостаточность на фоне сахарного диабета. Но главврач морально начала давить на детей, что нужно похоронить быстро, хотя даже результаты теста на COVID-19 не пришли – мол, у него стояло только подозрение", – сообщила родственница умершего.

По ее словам, главврач настаивала, чтобы мужчину по всем правилам больных коронавирусом похоронила частная ритуальная фирма "Петро Великий", расположенная на территории этого медучреждения.

"Но согласно постановлению главного санитарного врача Украины, захоронение должно быть в перчатках, а не в спец костюмах. Нам выставили счет почти 25 000 гривен, поэтому я спросила у медика: отдадут ли нам тело, если мы хотим, чтобы этим занялась другая фирма, намного дешевле, чем эта. Ответила, что да, если они будут в защитных костюмах", – вспоминает Валентина Васильевна.

Она подчеркнула, что в Василькове только этой организации разрешено хоронить больных коронавирусом, а всем остальным нет. Поэтому ее зятю пришлось заплатить всю сумму и тогда покойника сразу увезли на кладбище, хотя родственникам сказали, что похороны начнутся позже.

"Оказалось, что у этой частной фирмы есть доступ к моргу, хотя он принадлежит госструктуре. Мы только подъехали, а моего свата уже закапывают, брызгают какими-то баллонами, все в костюмах, кричат, чтобы мы не подходили. Соседи за этим наблюдают. Мы не дали дозакопать, привезли священника", – добавила женщина.

Ее, в частности, возмутило то, как проходили похороны, и что в документах по ошибке указали имя не покойника, а зятя – то есть, живого человека.

"Мой сват был активным по жизни человеком, в Василькове его знали, он работал заместителем директора хлебокомбината, а его, простите, хуже, чем собаку зарыли. Более того, дали выписку, где указано имя зятя… Потом пришел результат теста на коронавирус – отрицательный..." – подытожила женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине очень дорого умереть от коронавируса. Как бы цинично это ни звучало, но стоимость традиционных похорон человека, умершего от COVID-19, составляет около 1000 долларов.

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