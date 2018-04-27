Режет изнутри: в Киеве догхантеры придумали изощрённый способ убийства животных

В Святошинском районе Киева аквитизировались догханторы, которые разбрасывают куски мяса с завернутым в них лезвием.

Об этом написал в своем Facebook гражданский активист Илья Кротенко.

"Внимание владельцам собак в Святошинском районе! Активизировались больные подонки - догхантеры! Вот такие куски мяса с "сюрпризом" в виде поломанного лезвия внутри в большом количестве найдены в районе лесопарка "Урочище Совки", - предупредил он.

Facebook Ильи Кротенко

Facebook Ильи Кротенко

Facebook Ильи Кротенко

Новость возмутила пользователей сети.

"Мразота, еще ж и трудилось чтоб сделать такое. Творчество неполноценного ублюдока!", - отметил один из комментаторов.

Facebook Ильи Кротенко

"Сволочи, пусть те подонки с*ут лезвием", - отметил другой пользователь.

Facebook Ильи Кротенко

Как сообщал "Обозреватель", в поселке Зеленый Яр Запорожской области хозяева морили собак голодом.